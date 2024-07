OpenAI lanza una nueva IA multimodal que ya puedes usar gratis en ChatGPT: GPT-4o Mini.

OpenAI ha comenzado este jueves el despliegue global de un nuevo modelo de lenguaje que se podrá usar a través de ChatGPT y sustituye a GPT-3.5 en el chatbot, el único con el que contaba cuando fue lanzado en noviembre de 2022 y al que posteriormente se añadieron GPT-4 y GPT-4o. GPT-4o Mini, el nuevo modelo, es multimodal al igual que su hermano mayor y puede interpretar tanto texto como imágenes, además de generarlas usando DALL-E. Es un modelo más ligero y económico para los desarrolladores y para la propia OpenAI y tiene como uno de sus objetivos facilitar su acceso a esta tecnología para que puedan utilizarla en sus aplicaciones a través de la API.

GPT-4o Mini es el primer modelo de la compañía en usar una técnica llamada 'jerarquía de instrucciones' que hace que una IA priorice determinadas instrucciones sobre otras. Según OpenAI, esto dificulta que se puedan realizar ataques de inyección de prompts u otras técnicas que subviertan las directrices del sistema.

GPT-4o Mini es gratuito para los usuarios de la versión estándar de ChatGPT y hoy se está desplegando para estos y los suscriptores de ChatGPT Plus y Team, mientras que a los de ChatGPT Enterprise llegará la próxima semana. GPT-3.5 ya no será una opción para los usuarios de ChatGPT, pero aún estará disponible para los desarrolladores a través de la API.

