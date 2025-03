¿Quieres borrar todas las fotos de tu ex de un plumazo? Así puedes hacerlo con Google Fotos

Google Fotos es la aplicación para almacenamiento y gestión de las imágenes más utilizada. Presente en todos los móviles Android por defecto y empleada también por muchos de iOS, Fotos destaca por su capacidad para respaldar y organizar automáticamente el contenido de los usuarios y también por traer al primer plano recuerdos del pasado.

De forma predeterminada, la app bombardea al usuario con 'contenido destacado', 'vídeo de recuerdo' o '¿Recuerdas ese día?', colecciones de imágenes del pasado que no siempre son bienvenidas por el usuario.

Puede haber varias razones, como la presencia de una persona querida que ya no está en este mundo, gente con la que se tuvo relación y se perdió, mascotas o, lo más irritante, ex parejas que no supongan un grato recuerdo. Algo que puede empujar a uno a sentirse un poco Stalin, el protagonista de una de las manipulaciones de imagen más famosas de la historia.

Se trata de la conocida foto de Joseph Stalin junto a Nikolái Yezhov, jefe de la NKVD, la policía secreta soviética. Tomada en 1937, Yezhov cayó en desgracia durante la Gran Purga de finales de esa década y fue hecho prisionero, juzgado y ejecutado. Stalin ordenó borrar cualquier rastro de Yezhov de los registros históricos, incluidas las fotografías. Algo parecido a lo que describía George Orwell en su novela 1984, con el funcionamiento del Ministerio de la Verdad. En 2025, esa capacidad ya no requiere especialistas en edición de imágenes, sino que está al alcance de cualquiera con Google Fotos.

#OTD 1940: Nikolai Yezhov, the Soviet NKVD chief after whom the Great Terror (Yezhovshchina) is named, the greatest peacetime persecution in the history of the world, which killed three million people, was "executed", then famously removed from official photographs with Stalin. pic.twitter.com/Jup54jTLzi