La Razón Hardgaming - AOC Gaming C27G4ZXU: Un monitor curvo que combina gran frecuencia, ergonomía y muy buen precio

Hubo una época (no tan lejana) en la que hablar de 240 Hz o 280 Hz era sinónimo de “te va a costar un pastizal”. Pero esos días van quedando atrás, y el nuevo AOC Gaming C27G4ZXU es una muestra clara de ello: panel curvo, 280 Hz y prestaciones pensadas para disfrutar al máximo de tus videojuegos, todo sobre un rango de precio extremadamente razonable.

Alta frecuencia sin drama

El C27G4ZXU presenta un panel VA de 27 pulgadas, curvado a 1500R y con resolución Full HD. Lo cierto es que el conjunto tiene sentido: curva cómoda, tamaño estándar y una velocidad que llama la atención. De hecho, los 280 Hz de frecuencia a través de DisplayPort (y 240 Hz por HDMI) lo sitúan por encima de muchos modelos similares que aún están estancados en los 165 Hz. El tiempo de respuesta también está a la altura: 0,3 ms MPRT y 1 ms GtG, que dan suficiente margen en títulos que exigen reflejos y precisión. No es marketing sin sentido y realmente se percibe en shooters, juegos de lucha o cualquier título donde cada frame cuente.

AOC Gaming C27G4ZXU Elsotanoperdido

Colores con buen cuerpo y negros de verdad

Este monitor también se toma muy en serio el contraste. Los 4000:1 se notan en escenas oscuras, y eso se agradece, por ejemplo, cuando pasas del menú del juego a cualquier zona con poca luz. A nivel de color, la cobertura del 124 % sRGB y 92 % DCI-P3 le da al panel un empujón que se aprecia en títulos más coloridos, aunque sin llegar a niveles de una pantalla orientada a la edición gráfica.

No puede faltar soporte HDR10. Aunque limitado, con sus 300 nits de brillo máximo, no te va a aportar ese salto de calidad que se asocia a tecnologías más avanzadas. Pero al menos está ahí, y en algunos juegos puede servir para conseguir cierta profundidad en los colores sin saturar.

Bien conectado y muy cómodo

En este terreno, el monitor es bastante completo. Dispone de 2 HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, una salida de audio y 4 puertos USB 3.2 Gen 1. Nada especialmente raro, pero sí muy útil si tienes periféricos que van cambiando de sitio. El soporte ajustable también es un punto a su favor frente a otros modelos de la misma serie que escatiman un poco más en este aspecto. Aquí puedes ajustar altura, inclinación y giro, con movimientos que te permiten colocar la pantalla a tu gusto. Además, incluye una solución de gestión de cables que ayuda a mantener el escritorio algo más limpio sin mucho esfuerzo.

AOC Gaming C27G4ZXU Elsotanoperdido

Un VA que rinde

En cualquier caso, la siguiente concesión es un panel VA en lugar de IPS. Como explicamos habitualmente, el VA suele tener peor respuesta y ángulos de visión que el IPS, pero mejor contraste. Esto no siempre es así, pero en este caso, la experiencia en juegos es bastante fluida y sin efectos extraños ni estelas notables. De hecho, sorprende en títulos rápidos.

La combinación de alta frecuencia, buena respuesta y esa curvatura bien medida hace que sea fácil adaptarse, incluso viniendo de un IPS o de un panel plano. Tampoco se le puede pedir lo imposible, claro. Los 1080p en 27" hacen que la densidad de píxeles no sea su punto fuerte. No es molesto, pero si vienes de un 1440p, lo vas a notar. Ahora bien, si lo que buscas es rendimiento sin complicaciones, aquí tienes un aliado fiable.

Comparación con el modelo ZXE

Echando un vistazo rápido se podría pensar que, dentro de la misma gama, el C27G4ZXE (más económico aún) y el C27G4ZXU son prácticamente lo mismo, y no vas del todo desencaminado. Ambos modelos comparten panel de 27 pulgadas, resolución, curvatura y esa frecuencia de refresco de 280 Hz. También coinciden en el tiempo de respuesta, soporte HDR10, brillo y un gran rendimiento en experiencias de juego de corte rápido.

AOC Gaming C27G4ZXU Elsotanoperdido

Ahora bien, hay diferencias importantes que justifican el salto (de precio) entre uno y otro. El ZXE, por ejemplo, sólo permite ajustar la inclinación y esto puede ser un problema cuando compartes escritorio con más personas. Otra diferencia es la conectividad: el ZXU incorpora el hub USB con cuatro puertos, que el modelo más económico prescinde. Esto puede parecer un asunto menor, pero cuando se te acaban los USB libres y no quieres andar desconectando cosas, se vuelve un elemento bastante útil.

Conclusión

El AOC C27G4ZXU no es un monitor para uso cualquiera. Tiene una tasa de refresco que responde, un panel que no hace extraños, y suficientes detalles técnicos como para plantarse en cualquier mesa gaming sin complejos. Pero no intenta ser lo que no es. Está hecho para jugar, y lo hace a buen precio. Claro que, a este coste, hay que prescindir de algunos elementos y en esta relación, el principal inconveniente es la resolución, nada que realmente le impida ser tremendamente competitivo en su segmento.