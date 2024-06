Reserva tus vacaciones en un lugar recóndito: así puedes hablar por teléfono aunque no tengas cobertura

Una de las preocupaciones habituales al planificar las vacaciones es si en el destino habrá una buena cobertura que permita usar el teléfono sin limitaciones. Si se trata de una ciudad, no suele haber dificultades, pero si vas a algún lugar un poco alejado, como una casa rural en una zona montañosa, es fácil encontrarse con problemas en la cobertura del operador. Afortunadamente, tanto Android como iOS cuentan con una opción que permite realizar llamadas aunque la cobertura sea mala o directamente no exista. Son las llamadas WiFi.

Lógicamente, para poder utilizar esta opción se necesita disponer de un acceso a Internet, bien por router o a través de otro móvil que sí tenga cobertura y pueda generar una zona WiFi a la que conectar el teléfono sin cobertura. Si tienes esta opción a mano, entonces podrás realizar llamadas aún sin cobertura de tu operador.

Este es un servicio que ofrecen la mayoría de ellos, aunque no todos. Sí lo hacen todos los grandes: Movistar, O2, Orange, Digi, Vodafone y Amena. Los móviles, tanto Android como iOS, cuentan con ella desde 2015, con Android 6 e iOS 9, pero ha sido necesario que los operadores den soporte al servicio para que sea una opción viable para la mayoría de usuarios.

Las llamadas por WiFi utilizan la tecnología VoWiFi, Voice over WiFi o voz por WiFi, que permite realizar llamadas de voz por una red WiFi en lugar de la red 4G o 5G. Los operadores no realizan cargos extra por usar esta función, sino que aplica el mismo coste que tenga una llamada por la red móvil de acuerdo con tu tarifa y el único paso necesario es activar esta función en el móvil. Proporciona mejor calidad de sonido y se puede utilizar con redes WiFi sin importar su operador, pero estos no suelen dar soporte a esta función en roaming, es algo que deberás consultar con el tuyo si vas al extranjero.

Cómo activar las llamadas WiFi en un móvil Android

Ten en cuenta que en un móvil Android la ruta puede variar según la capa de personalización del fabricante. Para activar esta opción, sigue estos pasos:

Abre los Ajustes en tu móvil.

en tu móvil. Toca en Redes e Internet .

. Selecciona Llamadas y SMS .

. En el apartado de Llamadas WiFi , selecciona el nombre de tu operador.

, selecciona el nombre de tu operador. Activa la opción Llamadas WiFi. Android te pedirá establecer la Preferencia de llamada. Puedes elegir entre priorizar la red WiFi o la red móvil.

Cómo activar las llamadas WiFi en un iPhone