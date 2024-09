Sábado Hardgaming: OnePlus 12R, un terminal repleto de funciones extra para aquellos que disfrutan de un estilo de vida gamer

Hemos pasado la última semana trasteando el OnePlus 12R, un smartphone diseñado para llevar al límite sus insospechadas posibilidades. Desde un sólido hardware, pasando por innovadores avances de software diseñados para optimizar cada función y mejorar el rendimiento del teléfono, este ejemplar posee suficientes cualidades para alzarse como todo un dispositivo gaming, además de prestar un servicio ejemplar en otras funciones corrientes, pero, ¿funciona el conjunto? Desde aquí intentamos responder a esta y otras cuestiones.

Trinity Engine

Si nos fijamos en su ficha técnica, el OnePlus 12R toma ventaja de sus competidores en la parcela lúdica gracias al Trinity Engine, plataforma desarrollada por el fabricante chino que ofrece un rendimiento mejorado para la CPU, la RAM y la ROM, convirtiendo el dispositivo en una de las mejores máquinas con aplicaciones multitarea del mercado. La criatura viene equipada con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con la GPU Adreno 740 y en nuestro país está disponible en dos versiones: 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento o 16 GB de RAM y 256 GB UFS 4.0. Esta última opción es la que hemos puesto a prueba.

RAM-Vita

El equipo se ejecuta bajo Android 14, con la interfaz OnePlus OxygenOS 14. En el pasado, Oxygen OS era una de las versiones OEM más simplificadas de Android, pero actualmente es una opción altamente recomendable. De mantener toda esta tecnología a raya se encarga la “RAM-Vita”, que ayuda al OnePlus 12R a brindar una rapidez insólita tanto abriendo aplicaciones como cambiando de tarea. Esta solución de aceleración de RAM por IA exige liberar y reasignar rápidamente la memoria principal del dispositivo para brindar una experiencia general más fluida. En esta parcela de innovaciones, se habilita también una función llamada “Live Lock”, que permite elegir hasta seis aplicaciones para que permanezcan bloqueadas hasta 72 horas, incluso cuando están minimizadas. Esto significa que puedes bloquear y mantener un videojuego activo en segundo planomientras te tomas un prolongado descanso. Una vez recuperado, puedes volver sin tener que cargar nada.

De forma habitual asociamos el rendimiento al consumo de batería. Pero según parece, esto ya no tiene por qué ser así. El Snapdragon del OnePlus 12R parece lograr un equilibrio constante entre rendimiento y estrés del sistema. Esto se aplica reduciendo el consumo de energía durante las operaciones más exigentes, como ejecutar videojuegos o trastear con los vídeos HDR. En la práctica, también implica una reducción en el nivel de calor que desprende el teléfono con la cámara o el GPS.

HyperTouch, HyperBoost e HyperRender

Este conjunto de tecnologías denominadas Trinity Engine, se ve respaldada por tres herramientas: HyperTouch, HyperBoost e HyperRender. El trabajo del primero es asegurarse de que los toques de la pantalla se reconozcan y se actúe de inmediato, obteniendo una frecuencia de muestreo táctil de hasta 1000 Hz. La función HyperBoost tiene como objetivo facilitar la experiencia de juego más fluida posible. Es decir, emplea un sistema de aprendizaje automático impulsado por IA para estabilizar la velocidad de cuadros de los juegos de alta intensidad, lo que ayuda a mantener el teléfono fresco. HyperRender optimiza dinámicamente el brillo de la pantalla para brindar efectos de luz y sombras realistas, sin importar en qué entorno estés jugando.

Control deslizante

La trasera de Gorilla Glass 5 y el chasis se perciben al tacto lo suficientemente sólidos. Los controles de encendido y volumen están en el borde derecho, y en el izquierdo se encuentra el control deslizante de alertas. Esta sigue siendo una de las mejores características de los teléfonos OnePlus, ya que, con tan solo tocar el interruptor, puedes configurar el teléfono para que suene, vibre o se mantenga en silencio.

Mírame de frente

El OnePlus 12R te mantiene la mirada con una pantalla de 6,78 pulgadas y 2.780 x 1.264 píxeles de resolución, protegida por Corning Gorilla Victus 2, que se ha dotado de tecnologías AMOLED y LTPO con tasas de refresco hasta 120Hz, soporte para HDR10 y Dolby Vision, una combinación que siquiera el Galaxy S24 puede alcanzar. En nuestras pruebas hemos jugado largo y tendido (literal) a ‘Dead By Daylight Mobile’, ‘Brawl Stars’, ‘PUGB Mobile’, ‘Subway Surfers’ y surcado la nube de Xbox Live, con gráficos a máximo rendimiento, velocidad de fotogramas constante y prácticamente ninguna interrupción.

A pleno rendimiento

Literalmente no hay nada que el OnePlus 12R no pueda ejecutar con excelencia, desde el simple ‘Crossy Road’ hasta el pésimamente optimizado ‘Dead By Daylight Mobile’, el teléfono no ofrece ningún signo de fatiga. Por ejemplo, las partidas de ‘Genshin Impact’ se ejecutan a un máximo de 60 fps (fotogramas por segundo) sin despeinarse. Todo esto no se logra tirando tan solo de potencia bruta y buenos componentes, hay que mantener el sistema en temperatura para que sea más eficiente y este sujeto presume de una solución de refrigeración compuesto por dos cámaras de aire: una grande y otra pequeña. La cámara de menor volumen absorbe el calor directamente de su fuente, como el chipset, y lo distribuye uniformemente por la pequeña. Para que el líquido refrigerante fluya más fácilmente, se utiliza un nuevo tipo de grafito con una conductividad térmica de más de 1700 W/mK.

Hasta 2 días sin cargar a rendimiento medio

En cuanto a la batería, presume de una capacidad de 5.500 mAh, con recargas de hasta 100W mediante tecnología SuperVOOC, capaz de completar un proceso al 100% en tan solo 26 minutos, lo cual es bastante sorprendente cuando lo pones en práctica. Ni siquiera tienes que preocuparte por el nivel de batería, porque puedes enchufarlo durante un par de minutos antes de salir de casa para obtener energía para más de un día.

Para todo lo demás

Como puedes imaginar, para tareas más informales, como aplicaciones, redes sociales, mensajería y navegación web, no hace falta decir que el teléfono también puede hacer el trabajo sin esfuerzo. Todo se abre extremadamente rápido y la fluidez al cambiar de aplicación y navegar por la web continúa sorprendiendo una semana después.

Conectividad y otras características

Las opciones de conectividad incluyen soporte para redes 5G y 4G LTE, dos chips SIM, eSIM, Wi-Fi 5, 6 y 7, Bluetooth 5.3, NFC y un puerto USB Type-C. Otras características ofrecen opciones para desbloqueo mediante reconocimiento facial, sensor de huellas dactilares en pantalla, estéreo con soporte para sonido Dolby Atmos, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental y más. Su conjunto de cámaras tiene un sensor principal Sony IMX890 de 50 MP, alineado con un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 2 MP. La cámara frontal tiene un sensor de 16 MP.