Semana de videojuegos y cómics: Alone in the Dark y La desaparición de Josef Mengele, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar una nueva semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo. Como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 18 y 22 de marzo para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. En estos días la atención se reparte entre producciones tan prometedoras como ‘Alone in the Dark’, la ambiciosa recuperación del clásico de terror para consolas actuales y ordenador; ‘Dragon's Dogma 2’ de Capcom; ‘Princess Peach: Showtime’, exclusivo de Nintendo Switch; y ‘Rise of the Ronin’, solo para PlayStation 5.

Esta semana también se producirán un par de cruces curiosos, ya que se lanzará la edición para PlayStation 5 de ‘Hi-Fi Rush’ de Bethesda, (empresa de Microsoft), y se publica en PC la anterior exclusiva de Sony ‘Horizon Forbidden West Complete Edition’. En todo caso y por el mismo precio, además reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic para complementar nuestra oferta de ocio. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 18 de marzo se estrena ‘Pesticide Not Required’ (PC). Para el martes está previsto el debut de ‘Hi-Fi Rush’ (PS5); ‘MLB The Show 24’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Lightyear Frontier’ (PC, Xbox Series); ‘Raw Metal’ (PC); y ‘KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT’ (PC). El miércoles 20 de marzo es el turno de ‘Alone in the Dark’ (Xbox Series, PS5, PC). Un día después se espera la puesta de largo de ‘Call of Duty: Warzone’ (Movil); ‘Horizon Forbidden West Complete Edition’ (PC); ‘Final Fantasy XIV Online’ (Xbox Series); ‘Arksync’ (PC); ‘Thunder Helix’ (PC); y ‘Midnight Ghost Hunt’ (PC). El viernes 22 de marzo cierra la semana ‘Dragon’s Dogma 2’ (Xbox Series, PS5, PC); ‘Princess Peach: Showtime!’ (Switch); ‘Rise of the Ronin’ (PS5); ‘The Legend of Legacy HD Remastered’ (PS4, PS5, Switch, PC); ‘TerraTech Worlds’ (PC); ‘Reverse Collapse: Code Name Bakery’ (PC); ‘Chill Town’ (PC); y ‘Bears in Space’ (PC).

Alone in the Dark – Lanzamiento 20 de marzo

Plataformas: Xbox Series, PS5, PC

La prometedora reentrada de la franquicia clásica de terror para los sistemas de actual generación tiene como objetivo ofrecer algo familiar a los jugadores clásicos y, por otro lado, nuevos recursos a los recién llegados. Con la promesa de mantener la ambientación y las raíces de la serie clásica, pero adaptando los conceptos primarios a la actual ola de jugadores, el nuevo ‘Alone in the Dark’, además de contar para el diseño de monstruos con Gyu Davis, colaborador habitual del reconocido Guillermo del Toro, presume de una historia completamente original, pero con personajes, ubicaciones, temas y otros recursos recuperados de la década de los noventa. Los conocidos protagonistas Emily Hartwood y Edward Carnby, serán completamente jugables y se moverán alrededor de una propuesta creada por Mikael Hedberg, escritor de ‘SOMA’ y ‘Amnesia: The Dark Descent’.

Dragon’s Dogma 2 – Lanzamiento 22 de marzo de 2024

Plataformas: Xbox Series, PS5, PC

‘Dragon's Dogma 2’ es un prometedor juego de rol de acción y fantasía con monstruos que matar, extrañas criaturas que montar, caballeros, reyes, magos, hechiceros, elfos y princesas. Para su llegada a las tiendas promete un mundo gigantesco lleno de criaturas peligrosas bajo un formato RPG de acción narrativa, que sitúa a los jugadores en un universo de fantasía en el papel de los Arisen. Durante el viaje los jugadores controlan un grupo de hasta tres compañeros de IA conocidos como “Peones”, incluido un Peón principal personalizado y hasta dos adicionales que se pueden reclutar de otros usuarios online u offline. Con nuevas clases, mecánicas de juego y un sector técnico actualizado, la propuesta de Capcom tiene todo lo necesario para conquistar a los amantes de los juegos de rol de acción con tintes fantásticos.

Princess Peach: Showtime! – Lanzamiento 22 de marzo de 2024

Plataformas: Switch

En ‘Princess Peach: Showtime’, que se lanza exclusivamente en Nintendo Switch, la princesa dejará de ser rehén de Bowser para protagonizar su propia aventura de plataformas, con diversas aptitudes y posibilidades. De hecho, puede utilizar diferentes versiones que cambian su forma de atacar o avanzar por las etapas y, al transformarse, obtendrá nuevas habilidades. Como espadachina, mantendrá a raya a los enemigos a espadazo limpio; como detective, investigará las pistas para desenmascarar al culpable, y muchas otras, como la de repostera y la de maestra de kung-fu. En el título, la princesa Peach y sus amigos llegan al Teatro Esplendor para disfrutar de un gran espectáculo, pero la malvada Grape y la Compañía Malaúva irrumpen en escena y se adueñan del lugar. Así que nuestra protagonista deberá usar la cinta que recibe de manos de Lucy, la guardiana del teatro, para salvar a los intérpretes.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘La desaparición de Josef Mengele’ de Olivier GuezMatz y Jörg Mailliet, una novela gráfica sobre las andanzas del “Ángel de la Muerte”, antiguo médico y torturador de Auschwitz por varios países como Argentina o Paraguay. A renglón seguido, Toni Fejzula y Tze Chun nos ofrecen ‘The Forgotten Blade’ una historia de fantasía épica cargada de acción que no te dejará indiferente. Cerramos las recomendaciones con el ‘Daredevil’ de Frank Miller y Klaus Janson, el primer cómic en que Miller tuvo oportunidad de dibujar al popular personaje de la Casa de las Ideas.

La Desaparición de Josef Mengele Planeta Cómic

La desaparición de Josef Mengele - Planeta Cómic

Los chicos de Planeta se encargan de la publicación de esta adaptación gráfica de la novela de Olivier Guez sobre la huida y la persecución de Josef Mengele, el “Ángel de la Muerte”. Corre el año 1949 cuando Josef Mengele desembarca en Buenos Aires oculto bajo varios seudónimos. El antiguo médico y torturador de Auschwitz cree que puede inventar una nueva vida. La Argentina de Perón es benevolente y el mundo entero quiere olvidar los crímenes nazis pero la cacería se reanuda y debe huir a Paraguay y luego a Brasil. Su deambular no tendrá tregua hasta su misteriosa muerte en una playa en 1979.

The Forgotten Blade - Obras Maestras Marvel: Daredevil Planeta Cómic - Panini

The Forgotten Blade – Planeta Cómic

De manos del premiado guionista Tze Chun (‘The Seven Deadly Sins’, ‘The Fearsome Dr. Fang’, ‘Gremlins: Secrets of the Mogwai’) y del dibujante Toni Fejzula (‘Dead Inside’) nos llega esta valiente visión del género de fantasía. En esta épica cargada de acción, una chamana recluta a un guerrero amoral para que salve el alma de sus hijos, maldecidos por la Inquisición. No obstante, para eso han de dejar atrás los Cinco Ríos, infiltrarse en la Ciudadela y derrotar al adversario más poderoso de todos: el dios que creó el mundo en el que viven.

Obras Maestras Marvel: Daredevil de Frank Miller y Klaus Janson – Panini

El autor más influyente en la historia de Daredevil debutó en el final de una pequeña aventura, con la que se cierra el primero de los cuatro volúmenes dedicados a recuperar su etapa inicial, con Klaus Janson como principal colaborador. Una recopilación histórica, que permite conocer el estado de Daredevil y cómo se encontraba antes de la llegada de Frank Miller, además de asistir en primera fila a su irrupción. Este primer volumen cuenta con la presencia de personajes como El Búho, Bullseye o el retorno de La Viuda Negra. Además, incluye una aventura de Spiderman que constituye el primer cómic en que Frank Miller tuvo oportunidad de dibujar a “El hombre sin miedo”.