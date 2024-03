Semana de videojuegos y cómics: Star Wars: Battlefront y Geiger, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar una nueva semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo. Como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 11 y 15 de marzo para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos los títulos más esperados junto a otros proyectos menos conocidos. Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre ‘Victors and Vanquished’, la nueva expansión de ‘Age of Empires II’ y ‘Star Wars: Battlefront Classic Collection’, la compilación que recupera y actualiza un par de títulos clásicos de la franquicia. Además, y por el mismo precio, para complementar nuestra oferta de ocio reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 11 de marzo se estrena ‘Hellbreach: Vegas’ (PC); ‘Stellar Settlers: Space Base Builder’ (PC); ‘Chinese Empire’ (PC); ‘Rebel Transmute’ (PC); y ‘Death Trick: Double Blind’ (PC). Para el martes está previsto el debut de ‘Contra: Operation Galuga’ (Xbox One, Xbox Series, Switch, PC, PS4, PS5); ‘TRIBES 3: Rivals’ (PC); ‘Goblin Stone’ (PC); ‘Subterrain: Mines of Titan’ (PC); ‘Proud to Love’ (PC); y ‘Slavania’ (PC). El miércoles 13 de marzo es el turno de ‘Llamasoft: The Jeff Minter Story’ (Xbox Series, Xbox One, Switch, PC, PS4, PS5); y ‘Ys X: Nordics’ (PC). El jueves se espera la puesta de largo de ‘Highwater’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘Star Wars: Battlefront Classic Collection’ (Xbox One, Xbox Series, Switch, PC, PS4, PS5); ‘What the Golf?’ (PS4, PS5, PC); ‘Paint The Town Red VR’ (PS5); ‘Crown Wars: The Black Prince’ (PC); y ‘Age of Empires II: Definitive Edition – Victors and Vanquished’ -DLC- (PC). El viernes 15 de marzo cierra la semana ‘Outcast: A New Beginning’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Buckshot Roulette’ (PC); y ‘Oh Deer’ (PC).

Star Wars: Battlefront Classic Collection – Lanzamiento 14 de marzo

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, Switch, PC, PS4, PS5

Se publica el paquete que reúne dos populares videojuegos que amplían el universo de la franquicia creada por George Lucas. Se trata de ‘Star Wars: Battlefront’ (2004) y ‘Star Wars: Battlefront II’ (2005). Ambos clásicos se recuperan con soporte online y offline, además de partidas para hasta 64 jugadores simultáneos con juego cruzado. Desarrollado originalmente por Pandemic Studios, el primer ‘Battlefront’ incluye una campaña que recorre importantes acontecimientos de la serie combinándolos con intensas batallas, que van desde el Episodio I (‘La amenaza fantasma’) hasta el Episodio VI (‘El regreso del Jedi’). En el siguiente capítulo, la entrega narra los acontecimientos posteriores a la destrucción de la Estrella de la Muerte II y la caída del Emperador, tomando por primera vez como punto de partida la historia del Imperio.

Age of Empires II – Victors and Vanquished – Lanzamiento 14 de marzo de 2024

Plataformas: PC

‘Age of Empire II’ pronto recibirá más contenido, ya que Xbox Game Studio pública en unos días el paquete ‘Victors and Vanquished’, que pretende aportar más variedad al popular RTS. Contará con 19 nuevos escenarios, 14 de los cuales están inspirados en algunas de las creaciones más populares desarrolladas por los propios jugadores, pero también recibirá cinco nuevos escenarios exclusivos, además de destacados personajes históricos como Oda Nobunaga, Ragnar Lodbrok y Carlomagno. El paquete de ampliación también aplicará otras actualizaciones, añadirá nueva música, reequilibrará el juego y corregirá algunos errores.

Outcast: A New Beginning – Lanzamiento 15 de marzo de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC

Algunas franquicias tardan mucho tiempo en recibir una secuela, como en el caso de ‘Outcast’, publicado para PC en 1999. El proyecto que da continuidad a la historia que comenzó hace más de dos décadas, nos invita a repetir en el papel del mismo personaje del primer juego, Cutter Slade, un antiguo Navy SEAL con malas pulgas y peor lenguaje. El juego de acción y aventuras en tercera persona promete un extenso mundo abierto para explorar, combates con diferentes armas y muchos enemigos que liquidar, siempre impulsado por la habilidad de nuestro protagonista para volar.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Geiger’ un tomo del cómic postapocalíptico con marca y sello de dos grandes autores: Gary Frank y Geoff Johns. En ‘El Viaje Del Superhéroe’ el creador de Mutts, Patrick McDonnell, se atreve a aportar una mirada diferente al Universo Marvel. ‘Polvo De Estrellas’ una innovadora obra visual de Hannah Arnesen, que recorre el origen del Universo y de la Tierra a través del arte, poesía, ciencia y filosofía, cierra las recomendaciones de la semana.

Geiger (tomo) – Planeta Cómic

El equipo formado por Geoff Johns y Gary Frank es el responsable de ‘Geiger’, un cómic protagonizado por un particular héroe nuclear. Ambientada en los años posteriores a que una guerra devastara el planeta, los supervivientes luchan por sobrevivir en un mundo de caos radiactivo. Tariq Geiger estaba destinado a morir de cáncer, pero una la explosión nuclear lo convirtió en el "Hombre Brillante", el único humano que puede pasear por Nevada sin usar un traje de protección. Cuando la guerra nuclear arrasó el planeta y le robó a su familia, también lo convirtió en un reactor nuclear viviente con un caldero humeante de radiactividad dentro de su cuerpo. Ahora “Geiger” se ha convertido en una leyenda urbana, en el hombre del saco de los niños de una reconstruida Las Vegas. Pero él solo quiere que lo dejen en paz, mientras unos insectos mutantes llamados rondadores nocturnos y unos caníbales acechan en busca de sus próximas víctimas.

El Viaje del Superhéroe - Polvo de Estrellas Panini - Fuera de Órbita

El Viaje Del Superheroe - Panini

Este volumen de la línea Marvel Arts presenta a Patrick McDonnell, el creador de Mutts, ofreciendo una mirada diferente al Universo Marvel. Utilizándolo como avatares, McDonnell reflexiona sobre cómo los cómics cambiaron su vida y lo inspiraron a convertirse en dibujante. Visualmente impactante, ‘El viaje del superhéroe’ incorpora viñetas de cómics clásicos como tributo del autor a figuras como Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko y demás creadores de la factoría, junto con citas de Eckhart Tolle, Thoreau y otros. Sin duda, una aventura como ninguna que hayas leído.

Polvo De Estrellas - Fuera de órbita

Arte, poesía, ciencia y filosofía se mezclan en la innovadora obra visual de Hannah Arnesen, que recorre el origen del universo, de la Tierra y de la vida, hasta la drástica transformación del planeta llevada a cabo por la humanidad. La obra se segmenta en tres largas cartas de amor: una a la Tierra del pasado, otra al lector del presente y la última al bebé del futuro. Cartas que recrean las maravillas de nuestro planeta, el dolor por su fin tal como lo conocimos y la esperanza de un futuro posible. Un libro para emocionar que nos invita a luchar por nuevas perspectivas.