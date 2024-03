Semana de videojuegos y cómics: WWE 2K24 y Soy Leyenda, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar una nueva semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo. Como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 4 y el 8 de marzo para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos títulos de renombre junto a otros proyectos menos conocidos. Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre ‘WWE 2K24’, ‘Expeditions: A MudRunner Game’, y la puesta de largo en consolas PlayStation de ‘As Dusk Falls’. Además, y por el mismo precio, reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El 4 de marzo damos comienzo con la publicación de ‘The Traumaturge’ (PC); ‘ServiceIT: You can do IT’ (PC); y ‘Sixty Four’ (PC). El martes tiene previsto debutar ‘Classified: France 44’ (PC, Xbox Series, PS5); ‘Expeditions: A MudRunner Game’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Kingdom: The Blood’ (PC); ‘The Outlast Trials’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Disco Simulator’ (PC); ‘Quilts and Cats of Calico’ (PC); y ‘Pumblers Don’t Wear Ties Definitive Edition’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch, PC). Para el miércoles 6 de marzo hay confirmados ‘Hairdresser Simulator’ (PC); ‘Reveil’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC); ‘Winder Survival’ (PC); y ‘Berserk Boy’ (PC). El jueves debuta ‘As Dusk Falls’ (PS4, PS5); ‘Taxi Life: A City Driving Simulator’ (PC, PS5, Xbox Series); ‘Manic Mechanics’ (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series); ‘Top Racer Collection’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘New Star SP’ (PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One, Xbox Series); ‘Crown Wars: The Black Prince’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Chasing the Unseen’ (PC); ‘Potions: A Curious Tale’ (PC); ‘Snufkin: Melody of Moominvalley’ (PC); ‘Zoria: Age of Shattering’ (PC); ‘Time to Morp’ (PC); ‘Blade Prince Academy’ (PC); y ‘Touhou ~Red Empress Devil’ (PC). El viernes 8 de marzo cerramos el apartado de novedades con el título deportivo ‘WWE 2K24’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Unicorn Overlord’ (PS4, PS5, Xbox Series, Switch); ‘Backpack Battles’ (PC); ‘9 Days’ (PC); ‘SUMMERHOUSE’ (PC); ‘Tales of Morrow’ (PC); y ‘Bore Blasters’ (PC).

Expeditions: A MudRunner Game – Lanzamiento 5 de marzo

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

¿Qué te parece la idea de embarcarte en un viaje de exploración que servirá para obtener avances científicos mientras te aventuras por peligrosos e impresionantes paisajes al volante de vehículos especializados? Desarrollado por Saber Interactive y publicado por Focus Entertainment, la aventura más reciente de los creadores de ‘MudRunner’ y ‘SnowRunner’ abraza las expediciones científicas desafiando a los jugadores a superar adversidades naturales mientras exploran lugares desconocidos al volante de grandes vehículos todoterreno, usan herramientas de alta tecnología y administran tanto el campamento como el personal para lograr avances en diferentes áreas.

As Dusk Falls – Lanzamiento 7 de marzo de 2024

Plataformas: PS4, PS5

El aplaudido proyecto desarrollado por Interior/Night, publicado por Xbox Game Studios para PC y consolas de Microsoft en la segunda mitad de 2022, alcanza las plataformas de Sony gracias a una revisión donde se recoge el drama interactivo original que explora las vidas entrelazadas de dos familias a lo largo de treinta años. Todo empieza en 1998 en un pequeño pueblo de Arizona con un robo que no sale del todo bien. A partir de este momento, las decisiones que tomes tendrán un enorme impacto en las vidas de los personajes en una historia de traición, sacrificio y resistencia.

WWE 2K24 – Lanzamiento 8 de marzo de 2024

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

2K y los chicos de Visual Concepts, una temporada más, publican para PC y consolas su simulador licenciado de lucha libre WWE. Sus habituales estarán muy felices al descubrir que el Showcase celebrará los 40 años de historia de WrestleMania, destacando momentos inolvidables protagonizados por grandes Leyendas como Hulk Hogan, "Stone Cold" Steve Austin, Rhea Ripley, The Ultimate Warrior, Charlotte Flair, John Cena, Triple H, The Undertaker y muchos más. Desde Combates de Árbitro Invitado hasta combates de Ataúd, Gaunlet y Ambulancia, la entrega promete variedad de nuevos tipos de enfrentamientos, incluyendo la posibilidad de jugar con Superstars en Backstage Brawl. También se renuevan algunos aspectos de la división Unleashed femenina y Undisputed masculina, en la cual tendrás que crear tu propia Superestrella y forjar su carrera.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Soy Leyenda’, un reconocido clásico de terror, ahora en formato novela gráfica. A continuación, viajamos hasta la llamada "Edad de Plata de DC", una época fascinante que queda perfectamente plasmada en ‘JLA: La nueva frontera’. Nada más y nada menos que la continuación de una de las obras más conocidas de la ciencia ficción es lo que ofrece ‘Las Ciudades Oscuras. El Regreso Del Capitán Nemo’, que cierra las recomendaciones de la semana.

Soy Leyenda Planeta Cómic

Soy Leyenda (novela gráfica) – Planeta Cómic

Considerada entre las mejores novelas de vampiros del siglo XX,’ Soy Leyenda’, de Richard Matheson, la cual también ha inspirado tres películas, la más conocida, protagonizada por Will Smith, ya es todo un clásico que Sergio Hernández y Toni Caballero reimaginan con un estilo pop repleto de colores y eclecticismo. Robert Neville es el único superviviente de un despiadado virus que ha asolado el planeta, convirtiendo al resto de la humanidad en vampiros. Su existencia se ha reducido a combatir a estos seres, que tratan darle caza, ya que, para ellos, él es el verdadero monstruo.

JLA: La nueva frontera / Las Ciudades Oscuras - El Regreso del Capitán Nemo Ecc Ediciones / Norma Editorial

JLA: La nueva frontera - (Grandes novelas gráficas DC) - Ecc ediciones

El guionista y dibujante Darwyn Cooke maravilló al mundo entero con ‘La nueva frontera’, una obra que obtuvo numerosos premios, incluidos el Eisner, encumbró a su autor, y también su característico estilo propio de dibujos animados, como uno de los principales referentes del cómic de superhéroes contemporáneo. La Edad de Plata fue una época fascinante de DC Comics cuyos albores se recogen en esta obra de Cooke.

Las Ciudades Oscuras. El Regreso del Capitán Nemo - Norma Editorial

Nueva entrega de la saga ‘Las ciudades oscuras’ en la que sus autores, el guionista Benoît Peeters y el dibujante François Schuiten, se atreven ni más ni menos que a presentarnos la continuación de una de las obras fundacionales de la ciencia ficción: ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’. El capitán Nemo sale a la superficie para recorrer por última vez la geografía de las ciudades oscuras. ¿Qué busca? ¿Qué fuerzas lo empujan a abandonar el océano para pisar tierra firme? ¿Cuál es el final de su trayecto?