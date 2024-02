Semana de videojuegos y cómics: Final Fantasy VII y Gotham Central, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar la última semana de febrero de 2024 y lo hacemos con una interesante batería de novedades en el sector del ocio interactivo. Como de costumbre, hemos preparado una recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 26 de febrero y el 1 de marzo, para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos títulos de renombre junto a otros proyectos menos conocidos. El principal foco de atención estos días se centra en el esperadísimo ‘Final Fantasy VII Rebirth’, que exclusivamente se publica para PlayStation 5, ya que la versión para PC aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada. En otro rango también se publicarán videojuegos como ‘Spiritfall’, o ‘Star Wars: Dark Forces Remaster’. Además, y por el mismo precio, reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

Arrancamos la agenda el lunes 26 de febrero con ‘Pull Stay’ (PC); ‘Rock Star Life Simulator’ (PC); y ‘Gods Agains Machines’ (PC). El martes se publica ‘Primitive Society Simulator’ (PC); ‘Wrath: Aeon of Ruin’ (PC); ‘Builders of Greece’ (PC); ‘Shashingo: Learn Japanese with Photography’ (PC); y ‘Dicefolk’ (PC). El 28 de febrero es el turno de ‘Brothers: A Tale of Two Sons Remake’ (PC, PS5, Xbox Series); ‘Spiritfall’ (PC); ‘Cook, Serve, Delicious!’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Minami Lane’ (PC); ‘Secret Archives’ (PC); ‘Star Wars: Dark Forces Remaster’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); y ‘Thyria’ (PC). El último día de mes las novedades se reparten entre ‘Final Fantasy VII Rebirth’ (PS5); ‘Welcome to ParadiZe’ (PC, PS5, Xbox Series); ‘Astral Party’ (PC); ‘Robin Hood – Sherwood Builders’ (PC); ‘Bar Stella Abyss’ (PS4, PS5, Switch); ‘Direct Contact’ (PC); ‘Tamarak Trail’ (PC); y ‘Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast’ (PC). Y el viernes 1 de marzo se publicará ‘The Brew Barons’ (PC); ‘The Mobius Machine’ (PC); y ‘GUARDS!’ (PC).

Brothers: A Tale of Two Sons Remake – Lanzamiento 28 de febrero de 2024

Plataformas: PC, Xbox Series, PS5

La icónica aventura cooperativa desarrollada originalmente por Starbreeze Studios bajo los auspicios de Josef Fares publica una versión actualizada, que se ha confiado al equipo de Avantgarden con la promesa de recuperar las intensas emociones que nos ofreció la pequeña gran joya original. Para ello se han asegurado un sector gráfico actualizado y una reconstrucción artística que fácilmente será perceptible en escenarios más detallados y personajes refinados, con muchos efectos de iluminación, partículas adicionales, una revisión de las animaciones y una serie de reinterpretaciones en el sistema de control y en la gama de opciones de accesibilidad.

Star Wars: Dark Forces Remaster – Lanzamiento 28 de febrero de 2024

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

A lo largo de los últimos años varios clásicos de la franquicia ‘Star Wars’ han regresado a través de versiones remasterizadas, como por ejemplo ‘Knights of the Old Republic’, ‘Republic Commando’ o ‘Star Wars Racer’. A estos nombres está a punto de sumarse ‘Dark Forces Remaster’, una nueva edición del título que se recrea a través del motor KEX patentado de Nightdive Studios, el cual asegura resoluciones 4K y 120 fps. Entre las características aplicadas al formato original se encuentran texturas de alta definición, renderizado mejorado y efectos de iluminación más realistas. El contenido, en cambio, se mantiene intacto, con sus intensas misiones y su llamativo arsenal de armas, habilidades y gadgets que podrás utilizar para abrirte camino en esta aventura en primera persona.

Final Fantasy VII Rebirth – Lanzamiento 29 de febrero de 2024

Plataformas: PS5

‘Rebirth’ es la segunda entrega del ambicioso proyecto remake de ‘Final Fantasy VII’, que relata en tres partes la historia que redefinió el género de los RPG. Para jugar a la entrega no es necesario haber superado la primera parte, ya que se podrá disfrutar como una aventura independiente. El juego retoma a Cloud, Barret, Tifa, Aeris y Red XIII, tras su huida de la distópica ciudad de Midgar y narra sus peripecias en busca de Sefirot, el vengativo guerrero del pasado de Cloud al que creían muerto. Se trata de una nueva aventura por un planeta extenso que narra el éxodo de esta singular tropa de personajes para dar caza a Sephiroth, héroe caído y espadachín vengativo que forma parte del pasado de Cloud.

Estrenos de papel

En el panorama editorial cerramos el mes de febrero con la publicación de La saga completa de ‘Gotham Central’, un valioso volumen centrado en las vidas de los agentes de la MCU de Gotham City mientras trabajan en una ciudad que ha sido invadida por metahumanos y supercriminales. También prestamos la debida atención a ‘La Imposible Patrulla X 1 ¡Segunda Genesis!’, una histórica edición de la totalmente nueva y diferente Patrulla-X, y completamos la semana con ‘Jóvenes Dioses & Amigos’ una joya creativa, gráfica y emocional creada por Barry Windsor-Smith a mediados de los años noventa que regresa a las estanterías.

Gothem Central: La Saga Completa / La Imposible Patrulla X ECC / Panini Comics

Gotham Central - La saga completa - Ecc ediciones

Los guionistas Ed Brubaker y Greg Rucka y los dibujantes Michael Lark, Kano y Steve Lieber nos presentan Gotham Central, un volumen integral de la serie ganadora del premio Eisner que sigue a los detectives de la Unidad de Crímenes Especiales de Gotham City mientras luchan contra los villanos más grandes de la ciudad, a la sombra del propio Batman. Si eres seguidor de la novela negra y la ficción policial, encontrarás mucho material de calidad en esta serie.

La Imposible Patrulla X 1 ¡Segunda Genesis! – Panini comics

El tratamiento de contenidos de Biblioteca Marvel llega a la línea Omnibus, en un gigantesco volumen que, además de los legendarios cómics en los que asistimos a La Segunda Génesis de La Patrulla-X de la mano de Len Wein, Dave Cockrum, Chris Claremont y John Byrne, se incluyen las secciones editoriales y de correo de lectores, la imprescindible Era Marvel de los Cómics y demás extras. No sólo es un gigantesco volumen, también es una máquina del tiempo

Jóvenes Dioses & Amigos Plan b Publicaciones

Jóvenes Dioses & Amigos - Plan b Publicaciones

Diseñado como un gran homenaje a Jack Kirby, el experimento creativo, gráfico y emocional creado por Barry Windsor-Smith a mediados de los años noventa es una cautivadora propuesta repleta de humor, aventura, reflexiones y una sofisticada narrativa visual de primer nivel que se desarrolla en un mundo más allá de otros mundos, entre las lejanas galaxias en las llanuras cubiertas de estrellas del universo. El joven Heros, hijo de Otan, el Padre de Todos, reflexiona melancólico sobre la vida, antes de su boda concertada con la princesa Celestra, para sellar un vínculo entre los reinos de Todos Los Mundos y Orgasma. En la que puede ser su última noche de soltero y en la compañía de su primo, se dará inicio a una aventura por los confines del universo.