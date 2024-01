La sonda japonesa que aterrizó en la Luna del revés vuelve a tener energía.

Han pasado diez días desde que Japón se convirtiera en el quinto país que logra aterrizar en la Luna, tras Estados Unidos, Unión Soviética, China e India. Pero el éxito quedó empañado por un alunizaje que terminó con la sonda del revés sobre el suelo lunar, tras el fallo de uno de los motores. El módulo lunar SLIM quedó en una posición en la que sus paneles solares no podían captar la luz para generar energía, por lo que la agencia espacial japonesa la apagó dos horas y media después del alunizaje. JAXA aseguró entonces que la única esperanza era que un cambio en la dirección de la luz solar permitiera a los paneles alimentar a la sonda. Hoy ha anunciado que SLIM ha “resucitado” y vuelve a tener energía.

En una publicación en la red social X, la agencia espacial ha asegurado que ha restablecido las comunicaciones con SLIM y reanudado sus operaciones en la Luna. La ha acompañado con una nueva imagen del suelo lunar tomada con la Cámara Multi Banda (MBC) de la sonda.

Communication with SLIM was successfully established last night, and operations resumed! Science observations were immediately started with the MBC, and we obtained first light for the 10-band observation. This figure shows the “toy poodle” observed in the multi-band observation. pic.twitter.com/WYD4NlYDaG