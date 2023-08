Sonic Superstars revela detalles del multijugador que está preparando para PC y consolas

En el Opening Night Live de Gamescom, SEGA presentó dos nuevos vídeos de ‘Sonic Superstars’ y ‘Sonic Frontiers’. Sonic Team tuvo su momento de protagonismo, que utilizó para anunciar que ‘Sonic Superstars’ se publicará el 17 de octubre de 2023 en formato físico y digital para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Como la gala ha resultado muy interesante para los amantes del hiperveloz personaje azul, vamos a repasar con detalle todo lo que se ha presentado:

Sonic Superstars

Para coger velocidad, el último tráiler de ‘Sonic Superstars’ nos trae más imágenes de su próxima aventura y detalles del cooperativo local y el modo Batalla. El título, de hecho, nos permitirá jugar la campaña entera con hasta tres jugadores más en un modo cooperativo local en el que podrán unirse a la partida y salir de ella cuando quieran. Los más peleones también podrán desafiar hasta siete jugadores más en línea o tres jugadores más en local en el nuevo modo Batalla.

Con esta entrega, el Sonic de plataformas y acción con desplazamiento lateral en 2D que conoces se reinventa con gráficos en 3D, nuevos poderes y habilidades en un escenario con formas inéditas de jugar. “Explora las místicas Northstar Islands en esta versión de las clásicas aventuras de acción y plataformas. Juega con Sonic, Tails, Knuckles y Amy Rose y aprovecha los nuevos poderes Emerald para moverte y atacar de mil formas. Evita que el Dr. Eggman, Fang y una nueva y misteriosa adversaria conviertan a los animales gigantes de las islas en Badniks antes de que sea tarde”, explica su sinopsis.

