SpaceX anuncia que el próximo vuelo de Starship tendrá lugar en menos de dos semanas.

Hace poco más de tres semanas, SpaceX logró un hito en la carrera espacial al aterrizar el enorme propulsor Super Heavy del cohete Starship en el sitio de lanzamiento. Era el quinto vuelo de prueba de la nave espacial, y la compañía de Elon Musk sorprendió a todo el mundo al lograr realizar la maniobra en su primer intento. Parece que las cosas se aceleran para SpaceX, y el próximo vuelo ya tiene una fecha prevista muy próxima: el 18 de noviembre.

Aunque tras el éxito del quinto vuelo, el segundo que no acaba con Super Heavy y Starship estallando en alguna fase del mismo, Musk comentó que intentaría el aterrizaje en tierra tanto de la primera como de la segunda etapa del cohete. Sin embargo, ese momento aún habrá de esperar y, aunque Super Heavy volverá a hacerlo en la plataforma de lanzamiento, Starship amerizará de forma controlada y precisa en el Océano Índico, al igual que el pasado mes.

Los objetivos principales de la misión son, además de capturar por segunda vez con el sistema Mechazilla a Super Heavy a su regreso y volver a encender un motor Raptor en el espacio, probar ‘un conjunto de experimentos con escudos térmicos y cambios de maniobra para la reentrada y el descenso de la nave sobre el Océano Índico’.

Como sucede con cada nuevo vuelo, SpaceX ha actualizado el hardware y el software del cohete. Así, se ha agregado redundancia adicional para los sistemas de propulsión de refuerzo, aumentado la resistencia estructural en áreas clave y acortado el plazo para descargar el combustible de Super Heavy tras una captura exitosa. También se han actualizado los controles de software y ajustado los criterios para el lanzamiento y regreso del cohete.

Al igual que sucedió en el vuelo anterior, no está asegurado que Super Heavy vaya a intentar el aterrizaje en tierra. La decisión final será tomada por el Director de vuelo de la misión. ‘Si la orden no se da antes del encendido de los motores para el regreso o si las comprobaciones del propulsor o la torre muestran condiciones inaceptables, Super Heavy se ajustará a una trayectoria que lo llevará a un aterrizaje suave en el Golfo de México. No aceptamos concesiones cuando se trata de garantizar la seguridad del público y de nuestro equipo, y el regreso a tierra solo se realizará si las condiciones son las adecuadas’, explica SpaceX. La compañía advierte también que el regreso de Super Heavy provocará estampidos sónicos audibles en el área de la zona de aterrizaje que serán como ‘el breve ruido de un trueno’.

Además de los objetivos mencionados, se llevarán a cabo varios experimentos de protección térmica y cambios operacionales para poner a prueba las capacidades de la nave. Se evaluarán ‘nuevos materiales de protección térmica secundaria y se eliminarán secciones enteras de baldosas de escudo térmico a ambos lados de la nave en lugares que se están estudiando para el hardware que permite la captura en futuros vehículos’. En la fase final de descenso, la nave volará en un ángulo de ataque más alto para obtener datos sobre futuros perfiles de aterrizaje.

El lanzamiento tendrá lugar el lunes 18 de noviembre a las 23:00, hora española, 16:00 CT en Starbase. Con este horario, SpaceX quiere que las dos etapas regresen con la luz del día y obtener una mejor observación visual.