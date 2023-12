Estos son los 2 mejores auriculares deportivos por menos de 100 euros, según la OCU

Cada vez más personas aprovechan el tiempo libre para practicar algún deporte, y si es acompañados de su música favorita, todavía mejor. ¿Estás pensando en comprarte unos auriculares deportivos? Para ayudarte en tu elección, la Organización de Consumidores Usuarios (OCU) ha analizado 15 auriculares deportivos y estos son los dos que tienen una mejor relación calidad precio.

En España se venden casi tres millones de auriculares inalámbricos, buena parte de ellos modelos deportivos, que se caracterizan por incorporar unas almohadillas que facilitan su sujeción al oído. Y aunque no son dispositivos baratos (los hay que superan los 300 euros), no hace falta gastar más de 70 euros para tener un auricular deportivo cómodo, resistente y de buena calidad, según el análisis de OCU.

Antes de comprar un auricular, la OCU recomienda verificar que tengan, al menos, una clasificación IPX4, que garantiza su protección contra salpicaduras de agua o sudor. También es importante que dispongan de la versión Bluetooth 5.0 o superior; si es mayor se mejora el rendimiento y, por tanto, se consigue un ahorro de energía y una optimización del ancho de banda. En cuanto a las almohadillas, cuantas más incluya el auricular, más y mejor se facilita su adaptación al oído.

De cara a su mantenimiento, es aconsejable guardar los auriculares en su estuche mientras no se usen, de modo que estén protegidos de los golpes y las altas temperaturas, que podrían dañar la batería. Si la batería es de litio, pueden cargarse en cualquier momento; si no, conviene que la carga se mantenga por encima del 20% para no perder capacidad con el paso del tiempo.

Los 15 auriculares analizados tienen en común distintos controles táctiles para recibir llamadas, parar y pausar la reproducción de audio. Algunos admiten también la posibilidad de pasar de una canción a la siguiente, usar un asistente de voz o activar la cancelación de ruido. Pero incluso aunque no la tengan, la calidad del sonido que ofrecen es buena, salvo alguna contada excepción. Además, se caracterizan por ser verdaderos todoterreno, resistentes en mayor o menor medida al polvo, al agua y al sudor.

Los que tiene mejor relación calidad precio:

JBL Tune Beam. Precio: de 70 a 97 euros . Duración batería: 11 horas y 52 minutos. Grado de protección: IP54. Peso: 10 gramos. Calificación: 67 sobre 100. A favor: buenos resultados cuando se usa con movimiento intenso; dispone de cancelación de ruido; buena calidad de construcción. En contra: el manual de instrucciones es mejorable.

JVC HA-A11T. Precio: de 50 a 71 euros. Duración batería: 6 horas y 58 minutos. Grado de protección: IPX5. Peso: 11 gramos. Calificación: 66 sobre 100. A favor: alto nivel de aislamiento del ruido de fondo; buenos resultados en las pruebas de audición; muy buena durabilidad. En contra: sin cancelación de ruido; su manual de instrucciones es mejorable.

Para presupuestos más elevados

APPLE AirPods Pro (2ª generación): los mejores del análisis de la OCU. Con un precio entre los 250 y los 299 euros, estos auriculares cuentan con una calidad de sonido excelente y tan solo 11 gramos de peso, lo que facilitará tus movimientos cuando hagas deporte. A favor: muy buenos resultados en las pruebas de audición, buena calidad de construcción y protección contra salpicaduras de agua. En contra: su precio es elevado.

SENNHEISER Sport True Wireless: Resistentes al polvo, las salpicaduras y el sudor. Estos auriculares cuentan con aletas y almohadillas para un ajuste adecuado en tus oídos. Con muy buena calidad los podrás encontrar por un precio entre 99 y 165 euros. A favor: resistentes a polvo y salpicaduras, buenos resultados en la facilidad de uso, para uso diario y 6 tallas diferentes de almohadillas. En contra: no cuentan con cancelación de ruido.

JABRA ELITE 4 ACTIVE: Con forma minimalista podrás combinar 3 tipos diferentes de almohadillas. Unos auriculares que te aportarán comodidad con sus tan solo 10 gramos de peso. ¿Su precio? Entre los 106 y los 177 euros. A favor: una autonomía de la batería de 8h y 33min, función ruido ambiente y excelente material y construcción. En contra: facilidad de uso: el manual de instrucciones no es su punto fuerte.

Por último, OCU advierte del peligro de activar la función de cancelación de ruido mientras se hace deporte o se transita por la calle, porque el aislamiento genera un efecto “burbuja” que impide escuchar las señales acústicas del entorno y del tráfico, pudiendo ocasionar un accidente.