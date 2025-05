Ucrania abate por primera vez a un soldado ruso con un dron FPV armado con lanzagranadas: ‘una muerte exclusiva’ (vídeo)

Ucrania ha llevado a cabo el primer ataque documentado contra un soldado ruso usando un lanzagranadas montado en un dron FPV. Un vídeo, que muestra dos ataques con este sistema, ha sido publicado en medios sociales por la compañía ucraniana de drones Wild Hornets.

En el primero, un soldado es derribado por la explosión de la granada que impacta junto a él, fallecido según la empresa. En el segundo clip, el objetivo no se ve con claridad. Los ataques fueron llevados a cabo por la Unidad de drones Bulava del 3.er Batallón Mecanizado de la Brigada Presidencial Separada Bohdan Khmelnytsky y tuvieron lugar este martes, en el sector de Novopavlivka de la línea del frente, según recoge Kyiv Post.

Queen Hornet, uno de los drones FPV comerciales de mayor tamaño

Dron Queen Hornet. Wild Hornets.

El dron empleado fue un Queen Hornet de Wild Hornets. Se trata de uno de los drones FPV de mayor tamaño, con una estructura de aluminio de 43 centímetros, producidos comercialmente para el combate en Ucrania. Puede transportar hasta 9 kilogramos de carga útil con un rango de 15 kilómetros. Su techo de vuelo es de 2.000 metros, permanece hasta 25 minutos en el aire y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h, siendo la de crucero de 80 km/h.

Su uso más habitual en la guerra está siendo como bombardero, pero también sirve como munición merodeadora, dron logístico, retransmisor de comunicaciones y portador de drones. Según Wild Hornets, más de 100 Queen Hornets están activos en primera línea, y la producción mensual continúa aumentando.

'Lo utilizaron con éxito contra la infantería enemiga. El vídeo muestra la destrucción del ocupante. El momento en que el ocupante recibió una muerte exclusiva', ha afirmado Wild Hornets en la publicación del vídeo.

El lanzagranadas húngaro Bulspike AP

Lanzagranadas búlgaro Bulspike-AP. Bularmas.

Aunque la empresa no ha especificado cuál es el lanzagranadas utilizado, en pruebas realizadas el pasado septiembre con la misma unidad sí informó de que se trataba del Bulspike AP húngaro.

'A partir de ahora, un lanzacohetes ordinario puede trabajar a una distancia de más de 5 km. Esto abre nuevas oportunidades para los militares', dijo entonces Wild Hornets.

El Bulspike AP dispara una granada de fragmentación de alto explosivo OG-22M diseñada para apuntar al personal enemigo en trincheras, terreno abierto o bajo cobertura ligera, así como vehículos sin blindaje.

La granada de 2 kilogramos dispersa más de mil fragmentos al detonar, con un alcance efectivo de fuego directo de aproximadamente 100 metros. El dron Queen Hornet está compuesto por un 65 % de componentes de fabricación ucraniana, incluida la electrónica personalizada desarrollada durante la guerra.

“Un cartucho de lanzagranadas vuela más rápido que cualquier dron FPV”

Diego Rodríguez, un operador de drones de reconocimiento ucraniano de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, ha señalado al medio que 'no entiendo por qué esto no se hizo antes, y por qué no se está utilizando ya a gran escala. Absolutamente debería serlo'.

Según Rodríguez, la ventaja que ofrecen estos drones con lanzagranadas es que consiguen impactos más rápidos y precisos, en comparación con su uso como drones kamikaze, ruidosos y fácilmente visibles cuando se acercan, lo que permite al objetivo un tiempo de reacción. 'Un cartucho de lanzagranadas vuela más rápido que cualquier dron FPV, por lo que la precisión es mayor. Puedes atacar desde más lejos y enfrentarte a menos contramedidas de guerra electrónica', explica.

Vadym 'Sonik' Feshchenko, ex granadero y actual operador de drones, afirma al medio ucraniano que el uso de drones FPV con lanzagranadas podría marcar la próxima etapa en la evolución de la guerra de drones.

'La infantería está acostumbrada a los drones que sobrevuelan la zona, preparándose para lanzar algo. Cronometran su movimiento alrededor del alcance del dron. Pero si el dron comienza a disparar en pleno vuelo, acorta drásticamente su ventana para reagruparse fuera de la trinchera', señala. Este sistema haría que los soldados rusos se retiren o corran a ponerse a cubierto en el instante que escuchan un dron.

Además, 'los proyectiles lanzagranadas modernos también ofrecen una amplia gama de capacidades, incluidas ojivas acumulativas que pueden penetrar hasta 7 centímetros de blindaje', por lo que serían efectivos contra vehículos blindados del enemigo.