S8000 Banderol, el nuevo misil de crucero con el que Rusia arma sus drones Orion para atacar en Ucrania.

La Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania (GUR, por sus siglas en inglés) ha publicado detalles de un nuevo misil de crucero ruso, el S8000 Banderol, que, según afirma, hace un uso abundante de componentes fabricados por empresas extranjeras, incluidas de Estados Unidos. Este misil ha sido desarrollado desde el principio para su uso desde drones y se ha integrado con el UAV Orion MALE (siglas en inglés de Media Altitud, Larga Autonomía), del que se han publicado imágenes en medios sociales ya armado con el S8000 Banderol. En el análisis técnico del GUR se explican algunos detalles y componentes de este nuevo avance ruso que refuerza su capacidad de ataques a larga distancia con drones en Ucrania.

Likely Banderol loitering munition on the ground (perspective exaggerates it's size) and under Orion drone.



Banderol has been reported as one of the munition used in recent strikes and appears to use a jet engine and a FAB-100 warhead or similar. pic.twitter.com/j50DUsNuVe