La última idea de Rusia para proteger sus bombarderos Tu-95 en la base área Engels-2

La base aérea rusa Engels-2, situada a 482 kilómetros de Ucrania, ha sido objeto de varios ataques este año. Es un objetivo importante para Ucrania porque es la única base permanente para la flota de aviones de largo alcance Tu-160 BlackJack y que también utilizan bombarderos estratégicos como los Tu-95MS Bear-H, entre otras aeronaves. Los cada vez más frecuentes ataques con drones a bases en el interior de Rusia ya han proporcionado a Ucrania éxitos como la destrucción de un Tu-22M3 en la base aérea de Soltsy-2 este agosto, por lo que Rusia ha comenzado a tomar medidas poco ortodoxas para la protección de sus aeronaves. Si hace un mes imágenes de satélite revelaban que el Ejército estaba cubriendo el fuselaje de sus aeronaves con neumáticos para confundir a los drones que emplean la coincidencia de imágenes para identificar el objetivo, ahora les ofrece objetivos falsos mediante el uso de señuelos.

