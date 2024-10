Lo último de Space X: su nave espacial explota tras estrellarse en el océano

Esta semana SpaceX logró una proeza de la ingeniería. En su quinto vuelo de prueba, el cohete de 121 metros de altura Starship realizó un amerizaje controlado en el Océano Índico, mientras que la primera etapa, el propulsor Super Heavy de 71 metros, era capturado a su llegada a tierra por los brazos mecánicos de la torre de la plataforma de lanzamiento.

Esto es lo que llegó a los titulares. Incluso la etapa superior de unos 50 metros logró realizar un vuelo de manual orbitando la Tierra durante casi una hora para luego realizar una maniobra de "panzazo" para frenar aún más su descenso. Luego, encendió sus propulsores para enderezarse y frenar su descenso sobre la superficie del océano.

“¡Amerizaje confirmado!", tuiteó la cuenta oficial de SpaceX. "¡Felicitaciones a todo el equipo de SpaceX por una emocionante quinta prueba de vuelo de Starship!".

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fifth flight test of Starship! pic.twitter.com/FhCGznq9RO

El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, la calificó de gran victoria. "¡La nave aterrizó exactamente en el objetivo! – tuiteó Musk -. Se logró el segundo de los dos objetivos", agregó, probablemente refiriéndose a que la compañía capturó el cohete Super Heavy.

Pero segundos después, una cámara operada a distancia que flotaba en el agua registró cómo se elevaba en una enorme bola de fuego, un final dramático para un lanzamiento de prueba que, por lo demás, era un manual.

Starship Flight 5 Splashdown! @SpaceX's Starship vehicle has successfully soft-landed in the Indian Ocean, then tipped over and appeared to explode as it fell into the sea. 'Starship has landed,' SpaceX says. Recovery was never intended for this Ship. pic.twitter.com/TTBVGOJVpY