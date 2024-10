SpaceX adelanta el 5.º vuelo de Starship: intentará atrapar el propulsor al aterrizar este domingo

El cohete más grande y potente del mundo podrá volar nuevamente el próximo domingo, siempre y cuando la Administración Federal de EE. UU. (FAA, por sus siglas en inglés) otorgue su autorización. A pesar de que Starship está lista para su quinto vuelo de prueba desde el pasado mes de agosto, no se esperaba recibir esta autorización hasta finales de noviembre. Pero la última noticia es que SpaceX ya ha programado el vuelo para el próximo día 13, por lo que tendrá que obtenerla esta misma semana. La ventana de lanzamiento se abrirá a las 14:00, hora española, poco antes del amanecer en la Starbase, en Texas.

‘El quinto vuelo de prueba de Starship intentará dar otro paso hacia la reutilización completa y rápida’, explica SpaceX en una actualización publicada en su sitio web. ‘Los objetivos principales serán intentar el primer regreso al sitio de lanzamiento y la captura del propulsor Super Heavy, así como otra reentrada y quema de aterrizaje de Starship, con el objetivo de un amerizaje preciso de Starship en el Océano Índico’.

