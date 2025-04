Si ves estas dos palabras en la pantalla, tu móvil puede estar siendo hackeado

El SIM swapping o intercambio de la tarjeta SIM del teléfono es una práctica fraudulenta no tan conocida como el phishing (suplantación de identidad), pero con el potencial de ser más dañina y perjudicial para el usuario. En este tipo de estafa, además, el engañado para caer en ella no es la víctima sino su operador de telefonía, dado que es quien autoriza el duplicado de su tarjeta SIM al estafador. Su objetivo es interceptar comunicaciones sensibles, principalmente códigos de autenticación enviados mediante SMS, para acceder de forma indebida a servicios como cuentas bancarias, correos electrónicos o perfiles de redes sociales.

Por qué es más peligroso el SIM swapping que otras ciberestafas

Mientras que con las tácticas de phishing lo que buscan los ciberdelincuentes es el acceso a un determinado servicio que utiliza el usuario (su banco o la red corporativa de su trabajo, por ejemplo), el SIM swapping equivale a perder el control del teléfono por completo si no se actúa rápido, dado que los sistemas de verificación en dos pasos suelen utilizar dichos códigos SMS de confirmación.

Así, por ejemplo, se podrá acceder al WhatsApp de la víctima desde un nuevo teléfono al recibir el SMS de verificación de la plataforma de Meta en la SIM duplicada. O acceder a su correo, aunque tenga activada la verificación en dos pasos, dado que lo habitual es realizar la confirmación desde ese número de teléfono. Y podrá acceder a cualquier otro servicio de la persona estafada con esas dos herramientas: el número de teléfono y el correo electrónico.

Cómo consiguen los estafadores un duplicado de tu SIM

En pocas palabras, haciéndose pasar por ti frente al operador. Pedir un duplicado de la tarjeta SIM es una gestión que se solicita habitualmente a los operadores de telefonía y no tiene nada de raro: porque se ha perdido, se ha dañado o no funciona correctamente por otro motivo. Tienen protocolos de seguridad para confirmar la identidad de la persona que hace la solicitud, pero estos pueden llegar a sortearse si el estafador dispone de suficiente información de la víctima.

Esta puede venir de filtraciones de datos con información como nombre, DNI, dirección, número de teléfono, etc., que proveen de la suficiente información como para aparentar ser otra persona frente al operador y lograr que autorice el duplicado de la SIM, momento en el que la víctima habrá perdido el control de su móvil.

Las dos palabras en la pantalla de tu móvil que pueden alertar de un SIM swapping

Lo primero que puedes notar si eres víctima de un SIM swapping es que dejas de recibir y enviar llamadas y SMS. Si no estás conectado a una red wifi, perderás también el acceso a Internet. Y si miras la pantalla de tu móvil encontrarás dos palabras que significan que tu SIM no está operando, indicativo de un posible SIM swapping.

Estas son Sin servicio o Sin red y aparecen en la parte superior de la pantalla. Dependiendo del móvil, también puedes ver el icono de cobertura modificado para informar de que el teléfono no está conectado a la red del operador.

Qué hacer si eres víctima del SIM swapping

Si crees que puede no ser un problema de falta de cobertura circunstancial o un mal funcionamiento, debes ponerte en contacto con tu operador y verificar que no se ha duplicado la tarjeta. Si efectivamente te encuentras ante un caso de SIM swapping, el operador desactivará la SIM duplicada y habilitará una nueva para ti.

A continuación, debes contactar con tu banco, informarles de la situación y bloquear tus tarjetas para que los ciberdelincuentes no puedan hacer uso de ellas. También debes revisar que no ha habido accesos no autorizados a cualquier otro servicio que utilices a través de Internet y que haya podido ser accedido por actores maliciosos mientras podían hacer uso de tu número de teléfono.