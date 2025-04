Cómo saber quién te llama desde un número de teléfono desconocido y si es spam

Una llamada desde un número desconocido siempre plantea la misma cuestión. ¿Será una llamada de spam o, peor aún, relacionada con algún tipo de estafa? Hay varias formas de determinarlo, con y sin ayuda de apps de terceros, que es lo que vamos a explicarte en este artículo, tanto si tienes un iPhone como un teléfono Android, aunque en el primer caso, las opciones son más limitadas.

Si tienes un iPhone, necesitas una app de terceros

El sistema operativo de Apple permite silenciar las llamadas de números que no tienes guardados en la agenda de contactos, pero no las identifica, con lo que, si la activas, es posible que dejes fuera llamadas que pueden llegar a ser de tu interés.

La app más popular para estos menesteres es Truecaller. Desarrollada por la empresa sueca True Software Scandinavia AB, fundada en 2009 por Alan Mamedi y Nami Zarringhalam, acumula más de 1.000 millones de descargas en la tienda rival, Google Play, y una valoración de 4,5/5 por parte de los usuarios.

Truecaller identifica llamadas de números desconocidos mostrando el nombre y, cuando es posible, la ubicación del llamante. También bloquea números asociados con telemarketing, estafas y otras llamadas no deseadas, basándose en reportes de su comunidad de usuarios, y permite realizar búsquedas inversas de números de teléfono para identificar al propietario y determinar si está asociado con actividades de spam o fraude. Es gratuita, con opciones de compra en la app, y es un valor seguro para estos fines que tienes disponible en la App Store.

Las opciones nativas de Android para identificar números desconocidos y spam

Android cuenta con dos funciones para proteger a los usuarios frente a las llamadas no deseadas: el identificador de llamadas y el filtro de llamadas spam. La primera viene activada de forma predeterminada, no así la segunda, y permite ver información sobre las personas o empresas que te llaman y cuyos números no figuran en la agenda de contactos, son desconocidos.

Google no accede a la lista de contactos del usuario, pero con estas funciones activadas sí recibe información sobre las llamadas para determinar si es spam o no. La identificación de llamada de Android muestra el nombre de empresas y servicios que tienen ficha en Google My Business, el servicio de Google por el que empresas y negocios aparecen en Google Maps, y diversos directorios. El usuario ve en pantalla el nombre de la empresa de la que proviene una llamada y decide si le interesa responder o no.

El filtro de llamadas spam debe ser activado por el usuario para que en su terminal dejen de entrar las llamadas comerciales y mensajes de voz no deseados. Sí quedan registradas en el historial de llamadas, donde aparecerá el número y la hora de la llamada junto a un icono de advertencia y el calificativo de llamada spam. Para activar estas opciones, debes seguir estos pasos:

Abre la app Teléfono en tu móvil.

en tu móvil. Toca en el icono de Más opciones (los tres puntos verticales), selecciona Ajustes y después Identificador de llamada y de spam .

(los tres puntos verticales), selecciona y después . Asegúrate de que la opción Ver identificador de llamadas y spam está activada.

está activada. Activa Filtrar llamadas de spam.

Si te entra alguna llamada que Google no identifica como spam, puedes comunicárselo con estos pasos:

Abre la app Teléfono .

. Toca en Recientes en la parte inferior.

en la parte inferior. Mantén pulsado el número de teléfono que quieres denunciar.

el número de teléfono que quieres denunciar. En el menú desplegable, toca en Bloquear o marcar como spam.

Un par de trucos para saber quién te está llamando

Otra forma de saber quién te está llamando es recurrir a WhatsApp. Si guardas el número desconocido que te ha llamado en tu agenda de contactos y después abres WhatsApp, podrás ver su foto de perfil y, quizás, averiguar de quién se trata y si te interesa esa llamada o no.

También puedes realizar una búsqueda en Google. Hay varios servicios web como listaspam.com que recopilan los reportes de los usuarios sobre los números de teléfono desconocidos que les llaman. Si es spam, es muy probable que el Buscador te devuelva resultados correspondientes a webs de este tipo con información sobre el número.