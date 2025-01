Vídeo: Así fue la explosión de la nave Starship a los 8 minutos de despegar

El séptimo vuelo de prueba del cohete Starship terminó con una cal y otra de arena. Por un lado, el enorme propulsor Super Heavy repitió la proeza lograda por SpaceX en el quinto vuelo el pasado octubre y aterrizó de nuevo en la torre de lanzamiento. Sin embargo, la alegría en Starbase duró poco. A los 8 minutos y medio del despegue y cuando la segunda etapa, la nave Starship, se encontraba en el inicio de su vuelo se perdió toda comunicación con ella. Starship había estallado llenando el cielo de una espectacular lluvia de restos ardiendo que obligó a cerra el tráfico aéreo en la zona.

Inmediatamente, los medios sociales se llenaron de vídeos grabados por usuarios con los restos de la nave cruzando el cielo. Uno de los más llamativos, es el grabado desde la cabina de un avión, relativamente cerca y a la altitud a la que ardían los restos de Starship mientras caía.

Y también se pudo grabar el momento de la explosión de Starship, 8 minutos y medio después del despegue.

¿Qué había pasado? Este ha sido el peor rendimiento de la cápsula Starship desde el segundo vuelo de prueba del cohete en noviembre de 2023. Elon Musk, propietario de SpaceX, comento en la red social X que “los indicios preliminares son que teníamos una fuga de oxígeno/combustible en la cavidad situada encima del cortafuegos del motor de la nave que era lo suficientemente grande como para generar una presión que excedía la capacidad de ventilación. Además de verificar que no haya fugas, agregaremos extinción de incendios a ese volumen y probablemente aumentaremos el área de ventilación. Hasta ahora, nada sugiere posponer el próximo lanzamiento más allá del mes próximo”.

