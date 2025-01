Así es Starship v2, el megacohete de nueva generación que SpaceX lanza este lunes.

El cohete espacial más grande y pesado jamás construido ahora lo es un poco más. El próximo lunes está previsto el séptimo vuelo de prueba de Starship, con importantes novedades. Será el primer vuelo de Starship v2, que, entre los cambios que presenta en relación con el v1 (protagonista de los seis primeros vuelos), se encuentra un aumento en altura. El conjunto formado por el propulsor Super Heavy y la nave espacial Starship gana 1,8 metros y ahora llega hasta los 123,1 de altura.

Super Heavy se encuentra en la plataforma de lanzamiento de Starbase, en Texas, desde este jueves, en preparación para el despegue, y en las próximas horas SpaceX colocará Starship sobre el propulsor. La ventana de lanzamiento se abre el lunes a las 23:00 horas en España; en Texas serán entonces las primeras horas de la tarde, a plena luz del día.

'La próxima prueba de vuelo lanzará una nueva generación de nave con mejoras significativas, intentará la primera prueba de despliegue de carga de Starship, volará múltiples experimentos de reentrada enfocados en la captura y reutilización de la nave, y lanzará y recuperará el propulsor Super Heavy', explica SpaceX en una descripción de la misión publicada en el sitio web de la compañía.

En su séptimo vuelo, Starship repetirá muchas de las maniobras que ya ejecutó en los dos anteriores. Entre ellas, SpaceX intentará aterrizar de nuevo Super Heavy en la torre de lanzamiento y atraparlo con los brazos mecánicos del sistema apodado Mechazilla, aproximadamente 7 minutos después del despegue. La compañía logró esta hazaña —Super Heavy es tan alto como un edificio de unos 28 pisos— en el quinto vuelo, pero canceló la maniobra en el sexto debido a daños en los sensores de los brazos de la torre y la pérdida de la comunicación entre la misma y el control de la misión. El propulsor, que permaneció en buen estado, se desvió para un amerizaje controlado en el golfo de México.

SpaceX ha añadido protecciones a los sensores de la torre y probará instrumentos de radar en los brazos mecánicos para proporcionar mediciones de distancia más precisas a los vehículos que regresen. Estas modificaciones deberían mejorar las probabilidades de una captura exitosa del propulsor Super Heavy y de Starship en misiones futuras.

Otra de las novedades es la reutilización de uno de los 33 motores Raptor que empleó Super Heavy en el quinto vuelo del pasado octubre. Esto supone un paso adelante hacia el objetivo de un cohete completamente reutilizable que pueda volar numerosas veces.

Los cambios más significativos que SpaceX va a poner a prueba implican a la segunda etapa del cohete, la cápsula Starship. El más evidente es que los ingenieros de la compañía han rediseñado las aletas frontales del vehículo, reduciendo su tamaño y acercándolas más a la punta de la nariz para protegerlas mejor del intenso calor de la reentrada.

En este vuelo, el conjunto de Super Heavy y Starship contendrá unos 4,76 millones de kilogramos de combustible y oxidante. Los tanques de propulsión de la nave tienen un 25% más de volumen que versiones anteriores del vehículo y el compartimento de carga útil —que llevará 10 maquetas de satélites Starlink (una vez lanzadas, seguirán una trayectoria suborbital hasta reentrar sobre el océano Índico)— es algo más pequeño. Estos cambios son los que han hecho que Starship, la segunda etapa, gane en altura y volumen.

Otras mejoras que se han introducido en el cohete son un aislamiento de vacío en las líneas de alimentación de propulsor, un nuevo sistema de líneas de alimentación de combustible para los motores Raptor, un módulo de aviónica de propulsión mejorado, sensores de navegación inercial y rastreo estelar rediseñados, baterías inteligentes y unidades de potencia integradas para distribuir 2,7 megavatios de energía en toda la nave, y se ha aumentado el número de cámaras a bordo hasta 30. Con Starlink, SpaceX afirma que Starship puede transmitir más de 120 Mbps de vídeo de alta definición y telemetría en tiempo real durante todas las fases de vuelo.

Estos cambios 'agregan mayor rendimiento al vehículo y la capacidad de volar misiones más largas', afirma SpaceX. 'El escudo térmico de la nave también usará la última generación de baldosas e incluye una capa de respaldo para proteger en caso de baldosas faltantes o dañadas'.

El escudo térmico es, en palabras de Elon Musk, 'el mayor desafío tecnológico pendiente con Starship'. Para que SpaceX pueda cumplir el objetivo de lanzar cohetes Starship varias veces al día, debe ser completamente reutilizable y de forma inmediata.

