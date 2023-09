El vídeo en el que un Bradley dispara a otro por accidente en un entrenamiento en Ucrania

Un vídeo que muestra un incidente entre 2 vehículos de combate de infantería Bradley durante un entrenamiento en Ucrania se ha difundido en Internet. En la grabación, de la que no se conoce la fecha ni la ubicación del campo de entrenamiento, se puede ver como un Bradley está realizando maniobras de disparo en movimiento y accidentalmente abre fuego contra la torreta de un segundo Bradley, estacionado, junto al que pasa. Pese al impacto de la munición del cañón automático Bushmaster 25 mm y a que un soldado se encontraba junto al segundo blindado y en la línea de fuego, no hay que lamentar víctimas.

No se conoce el motivo que provocó el error y tampoco si se han tomado medidas disciplinares contra la tripulación que disparó contra uno de los valiosos Bradley, donados por Estados Unidos, del Ejército de Ucrania. Según la cuenta ucraniana Slava Ukrani, que ha publicado el vídeo en X, la antigua Twitter, la tripulación del Bradley que abrió fuego “sobrereaccionó”.

El vídeo muestra en un primer momento al segundo Bradley detenido y con la rampa de acceso desplegada. No queda claro si hay tripulantes en su interior, pero un soldado se encuentra junto al vehículo. Cuando el Bradley que está realizando los disparos en movimiento entra en la imagen y rodea el blindado, el soldado se agacha. Justo entonces se produce el disparo que le pasa por encima e impacta en la parte superior de la torreta. El Bradley se detiene instantes después, pero la nube de polvo que levanta a su paso impide apreciar nada más.

An incident involving two Bradley's during training at the range



One of the vehicles was practicing firing on the move when another BMP appeared on the line. Expecting to stop firing at the last moment, the crew of the first Bradley overreacted and loaded a 25mm round into the… pic.twitter.com/BRh0HHXSq7