El vídeo que muestra con todo detalle los primeros milisegundos de una explosión nuclear.

El próximo mes de agosto se cumplirá el ochenta aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas Little Guy y Fat Man sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La matanza y la destrucción generadas hicieron que Japón se rindiera en pocos días, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto que ha padecido la humanidad y que provocó cerca de 60 millones de muertes en solo 6 años. Sin embargo, la supremacía nuclear no le duró demasiado a Estados Unidos. En 1949, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica y ambas potencias se lanzaron a una carrera de armas nucleares en la que cada vez se diseñaban y construían más potentes.

El programa nuclear que mantuvieron ambas potencias durante la Guerra Fría, hasta la disolución de la Unión Soviética en 1990 que dio paso a un periodo de distensión y reducción de los arsenales nucleares que se ha visto interrumpido en los últimos años, incluyó cientos de explosiones nucleares en ensayos. Solo Estados Unidos llevó a cabo más de 1.000 entre 1945 y 1992, año en que se puso fin a estas pruebas con la firma del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.

Muchas de estas operaciones se mantuvieron secretas durante años, pero el paso del tiempo ha hecho que tanto Estados Unidos como Rusia hayan desclasificado material e información sobre los mismos. Una de ellas fue la Operación Teapot, de la que en 2017 Estados Unidos publicó imágenes de vídeo que muestran en todo detalle los primeros instantes de una explosión nuclear.

La Operación Teapot fue una serie de 14 explosiones nucleares que tuvieron lugar en la primera mitad de 1955, en el sitio de pruebas de Nevada. Tenía como objetivo evaluar nuevos diseños de armas nucleares de baja y media potencia, estudiar los efectos de las explosiones nucleares y desarrollar tácticas militares.

Por ejemplo, en la prueba Wasp, la primera de Teapot que se realizó el 18 de febrero, fuerzas terrestres participaron en un ejercicio militar a solo 900 metros de la zona cero. Con Apple‑2, el 5 de mayo, se evaluaron los efectos de una explosión nuclear en diferentes tipos de construcciones, incluyendo casas residenciales y subestaciones eléctricas. Y con Met, el 15 de abril, se probó la primera bomba que incluía uranio‑233 junto con plutonio en su núcleo.

De entre todas estas pruebas, Turk fue, con 43 kilotones, la de mayor potencia. Esta doblaba y triplicaba la de Little Boy (16 kt) y Fat Man (21 kt). Tuvo lugar el 12 de marzo y la grabación realizada de la detonación es de las más detalladas y espectaculares que se han publicado sobre una explosión nuclear.

