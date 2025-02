33 Immortals anuncia planes de lanzamiento para su propuesta única de acción cooperativa

¿Te has imaginado alguna vez rebelarte contra el juicio final de Dios? Pues en ‘33 Immortals’ no solo tendrás la oportunidad de hacerlo, sino que también lo harás acompañado de hasta 32 jugadores más. Este juego roguelike de acción cooperativa promete un viaje único, donde las batallas, la cooperación y una buena dosis de mitología se combinan para crear una experiencia realmente interesante.

¡Juntos, contra todo!

En ‘33 Immortals’, los jugadores asumen el papel de almas condenadas que, en lugar de rendirse al destino, deciden desafiar el juicio divino. Luego tendrás que derrotar a monstruosos enemigos y jefes, acumular potenciadores y sobrevivir para poder participar en la siguiente sala.

Los desarrolladores también prometen un rico arsenal, por lo que podrás crear tu propia estrategia para cada incursión que libres contra Lucifer y su malvada progenie. El título ofrece un formato donde la clave está en la cooperación. Por fortuna, cada guerrero puede presumir de su propio conjunto específico de habilidades y equipo, gracias al cual puede multiplicar la fuerza de ataque y las habilidades de los otros 32 personajes en pantalla.

Eso sí, no todo será pelear: tendrás que usar tus habilidades para hacer combinaciones de ataques con tus compañeros. No se trata solo de luchar; hay que ser inteligentes y rápidos en un sistema de combate en tiempo real que promete no dar un solo respiro.

Estilo, mitología y un poco de humor

Una de las cosas que le da ese toque único a ‘33 Immortals’ es su estética, inspirada en grabados antiguos y, por supuesto, en los grandes mitos clásicos. El juego toma mucha inspiración de La Divina Comedia de Dante Alighieri, por lo que recorrerás los círculos del infierno mientras te cruzas con figuras clásicas como Virgilio o Caronte, aportando a la receta ese toque de literatura clásica con una pizca sombría.

Como anticipamos, la narrativa del juego tiene mucho para ofrecer, ya que no es solo combate; es un viaje lleno de personajes mitológicos y escenas que podrían estar sacadas directamente de una intrigante novela. Además, la mezcla de estilos visuales que propone la dirección de arte, con toques europeos y de fantasía, hace que el diseño sea muy atractivo.

¿Qué esperar del acceso anticipado?

El 18 de marzo es la fecha marcada en el calendario para el comienzo del acceso anticipado de ‘33 Immortals’, donde podrás formar parte de esta experiencia desde el principio. Además de la versión para PC y Xbox Series, el juego estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass y, si ya eres suscriptor, no tendrás que esperar nada para unirte a tu particular juicio final.

Si te gustan los juegos cooperativos y las batallas épicas con un toque de mitología, ‘33 Immortals’ tiene todo lo que buscas. Lucha, colabora, adapta tu estrategia y demuestra que puedes desafiar a los dioses mientras disfrutas de una historia de aventuras con un estilo visual que promete mantenernos enganchados hasta el último suspiro. ¿Lo mejor? ¡Podremos empezar a jugar muy pronto!