La actualización 'Destino Glacial' de Lost Ark llega con nuevas incursiones y un aniversario para recordar

Los jugadores de ‘Lost Ark’ empiezan el año con una nueva actualización llena de contenido que promete mantenerlos muy entretenidos a base de nuevas incursiones, sistemas de progresión y muchas celebraciones. Bajo el nombre de "Destino Glacial", la actualización de enero introduce novedades clave como el Acto 2 de la Incursión de Kazeros, un nuevo sistema de progresión Karma, los Brazaletes de Clase 4, y una serie de eventos en torno al tercer aniversario del juego. Esta actualización no solo trae desafíos más complejos, sino también nuevas formas de experimentar el mundo de Arkesia.

Uno de los mayores incentivos del paquete "Destino Glacial" es la llegada del Acto 2 de la Incursión de Kazeros, que continúa la historia de la guerra en Kurzan del Norte. En este nuevo capítulo, las Fuerzas Aliadas luchan por levantar una barrera que proteja a sus tropas, mientras se enfrentan a Brelshaza en un terreno helado. La incursión está diseñada para un grupo de 8 jugadores y presenta dos fases, que irán aumentando la dificultad. Para participar en la dificultad normal, los jugadores deben contar con un nivel de objeto 1670, mientras que para la dificultad difícil se requiere un nivel de 1690. Las recompensas por completar la incursión incluyen Sombra Kármica, Piedra del Destino y los Brazaletes de Clase 4, que otorgan nuevas oportunidades para mejorar las habilidades de los personajes.

