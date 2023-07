No te alteres, que Diablo IV estrenará su primera temporada dentro de muy poco.

‘Diablo IV’ el último éxito de la conocida franquicia Blizzard, está a punto de abrir una nueva etapa. Esto quiere decir que, a partir del 20 de julio, los jugadores podrán embarcarse en la “Temporada de los malignos”, una fase inédita para el videojuego que contará con más contenido, desafíos y recompensas. Sin embargo, esta no es la única novedad presentada por la desarrolladora, ya que ‘Diablo Immortal’, el spin-off lanzado para dispositivos móviles, también está a punto de recibir cambios. Como tal, los jugadores pueden esperar una nueva clase de personaje.

En ‘Diablo Immortal’, la nueva clase “Caballero de Sangre” promete aportar una nueva dimensión al juego para móviles. Estos han sido entrenados en un antiguo estilo de lucha con lanza y poseen una fuerza sobrenatural. Tienen la capacidad de devorar la energía vital de los enemigos, e incluso de transformarlos en monstruos, encarcelarlos en sombras evocadas, así como la posibilidad de aniquilar cualquier oposición con sus armas de asta.

