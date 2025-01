Rise of the Ronin da el salto a PC con soporte para 8K, trazado de rayos y tecnologías de vanguardia

Desarrollado por Team NINJA y lanzado originalmente para PlayStation 5, ‘Rise of the Ronin’, es otro de los exclusivos de la plataforma de Sony que se prepara para hacer su debut en PC. Concretamente, el videojuego de rol de acción en mundo abierto ambientado en el periodo Bakumatsu de Japón, se publicará el 11 de marzo de 2025 y promete una calidad de imagen y rendimiento superior en su versión para ordenador.

La versión para PC de ‘Rise of the Ronin’ promete una serie de interesantes mejoras para aprovechar el hardware más actual. Entre estas características se encuentra soporte para resolución 8K y velocidades de hasta 120fps, que anticipan una experiencia visual fluida y más detallada. Además, el juego será compatible con monitores ultra anchos y súper ultra anchos, algo que nos permitirá experimentar la magnitud de este mundo con un campo de visión más amplio. También se integrarán tecnologías avanzadas como AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), NVIDIA DLSS e Intel XeSS, que aspiran a optimizar el rendimiento al máximo sin sacrificar la calidad gráfica. Por otro lado, el ya ineludible soporte para trazado de rayos y audio 3D promete una atmósfera envolvente, mientras que un nuevo mapa de controles personalizables para teclado y ratón brindará una mayor flexibilidad en la experiencia para PC.

