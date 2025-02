Requisitos para Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en PC - Un vistazo a lo necesario para jugar el remake del clásico

‘Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ es uno de los videojuegos más esperados de los próximos meses, especialmente para los que consideran el original de Hideo Kojima, publicado en 2004, un pilar del género de acción y sigilo. Konami ha confirmado que el juego llegará el 28 de agosto de 2025 y promete mejorar lo que ya se considera como un clásico en toda regla, a través de una remasterización a la que se aplicarán gráficos de vanguardia, un sistema de combate optimizado y sonido 3D.

No obstante, si estás interesado en jugarlo en PC, es importante conocer los requisitos que necesitarás para que la experiencia se ejecute sin inconvenientes. La página de Steam del videojuego ya revela sus requerimientos mínimos y recomendados, los cuales varían dependiendo de la resolución y la tasa de fotogramas que desees alcanzar. A continuación, revisamos los detalles más importantes.

Procesador: Intel i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600; Tarjeta gráfica: RTX 2060 Super (8GB) o equivalente; Memoria RAM: 16 GB; Almacenamiento: SSD de 100 GB; Sistema operativo: Windows 10/11 (64 bits); DirectX: Versión 12.

Este conjunto de especificaciones permitirá jugar en una resolución de 1080p a 30 FPS (fotogramas por segundo). Si ya tienes estos componentes en tu PC, deberías poder ejecutar el juego sin problemas.

Procesador: Intel i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600; Tarjeta gráfica: RTX 3080; Memoria RAM: 16 GB; Almacenamiento: SSD de 100 GB; Sistema operativo: Windows 10/11 (64 bits); DirectX: Versión 12.

Con esta configuración, podrás jugar a 1080p a 60 FPS, aprovechando al máximo el rendimiento de la RTX 3080 en texturas, iluminación y animaciones.

Indudablemente, la utilización de tecnologías y mejoras gráficas de última generación es uno de los elementos más relevantes de la producción. El juego se desarrolla utilizando Unreal Engine 5, que se traduce en entornos del juego más elaborados, como selvas, bosques y pantanos. Además, los modelos de los personajes han sido reconstruidos con texturas más precisas, ofreciendo como resultado una representación más realista de Snake y sus enemigos. Por ejemplo, detalles como arrugas, poros y movimientos oculares naturales ahora serán visibles.

Otra de las características más atractivas del remake es el rediseño del sistema de daños: ahora, la ropa de Snake se desgasta con el tiempo, y las heridas, como hematomas o agujeros de bala, permanecerán visibles durante la partida, reforzando un aspecto que tiene como finalidad aportar a la experiencia un grado de realismo superior.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Sneaking DLC Pack screenshots 📸



Uniform: Naked (Ammunition Belt)

Face: Sunglasses

Uniform: Crocodile Suit

Uniform: Battle Dress (PW ver.)



More details on the Digital Deluxe Edition👇https://t.co/xW2hROdVUC#MGSDelta#MetalGearSolidpic.twitter.com/x4PZabCvmA