EA Sports UFC 5: la franquicia de lucha regresa con tantas novedades que te dejará KO.

Electronic Arts y UFC, la organización de artes marciales mixtas (MMA), han confirmado las características y planes de estreno de ‘EA Sports UFC 5’, que debutará el 27 de octubre de 2023 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Desarrollado por primera vez con Frostbite Engine con la presentación del Real Impact System, la entrega pretende convertirse en la experiencia de MMA definitiva con una” jugabilidad auténtica y gráficos maximizados para las consolas modernas”, según el editor. El debut del motor gráfico de la compañía en la franquicia de videojuegos anticipa notables mejoras en el realismo de los combates, gracias, entre otros elementos, a un renderizado de alta velocidad a 60 fotogramas por segundo y la renovada simulación del juego.

La incorporación del sistema Real Impact y la inclusión de muchas mejoras solicitadas por la comunidad anticipa novedades generales para el título. En base a la citada tecnología, la editora defiende que será posible experimentar el daño realista golpe a golpe con una progresión hiper precisa, a medida que los atributos de los luchadores se deterioran en el transcurso de un combate con más de 64.000 combinaciones posibles de daño facial. La nueva física de fluidos y los sistemas de partículas prometen una representación casi 1:1 de un evento principal Pay-Per-View, mientras que la implementación de una nueva herramienta de animación facial mejora el parecido de los luchadores.

