El quinto DLC de Borderlands 2, gratis durante tiempo limitado

2K y Gearbox Software han comenzado fuerte el E3 2019, desvelando nuevos materiales de Borderlands 3 y el estreno de Borderlands 2: La comandante Lilith y la lucha por Sanctuary. Este nuevo contenido descargable que ya puedes encontrar en Xbox One, PS4 y Windows PC de la campaña de Borderlands 2, lleva a los jugadores de vuelta a Pandora en una aventura completamente nueva que prepara el terreno para Borderlands 3, que como ya sabrás estará disponible el 13 de septiembre.

¿Lo mejor? Pues que aquellos que ya dispongan de Borderlands 2 o Borderlands: Una Colección Muy Guapa podrán descargar este paquete de contenido de forma totalmente gratuita hasta el 8 de julio. ¿No dispones de Borderlands 2 todavía? ¡Buenas noticias! ya que Una Colección Muy Guapa está actualmente disponible con un importante descuento.

La comandante Lilith y la lucha por Sanctuary tiene lugar poco después de los acontecimientos de la historia principal de Borderlands 2. El Santuario se encuentra asediado, el mapa de la Cámara ha sido robado, y un gas tóxico está envenenando Pandora. Volverás a ponerte en la piel de los legendarios buscacámaras Maya, Salvador, Axton, Zer0, Gaige o Krieg para enfrentarte a nuevos jefes, explorar nuevas zonas, y conseguir botín, incluido un nivel completamente nuevo más allá del nivel legendario.

Si no jugaste Borderlands 2 hasta el final, no te preocupes, aún podrás disfrutar de esta expansión de la historia. Los jugadores veteranos podrán alcanzar el nuevo nivel máximo de 80, mientras que los novatos podrán empezar automáticamente en nivel 30 para disfrutar directamente de la acción. No nos entretenemos más y os dejamos con la carismática Lilith, que luce mejor que nunca en su nuevo tráiler.