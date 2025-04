Virtus, el nuevo dron suicida alemán que impacta contra el objetivo a 250 km/h

La empresa alemana Stark, especializada en tecnologías de defensa de próxima generación, ha presentado su nueva munición merodeadora Virtus. Desarrollado usando la experiencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania en combate, en la que es la primera guerra en la que el uso de drones y otros vehículos no tripulados se ha generalizado, este VTOL (siglas en inglés de despegue y aterrizaje vertical) representa un avance tecnológico significativo en el ámbito de los drones kamikaze.

Ataque terminal a 250 km/h

Virtus en tierra. Stark.

Stark afirma que el Virtus es un dron autónomo que puede pasar de una velocidad de crucero estable de 120 km/h a realizar picados a alta velocidad, hasta 250 km/h, cuando va a impactar contra su objetivo, según recoge Defense Express. Sus algoritmos integrados para la navegación autónoma y el reconocimiento de objetivos le permiten funcionar independientemente de la comunicación con el operador, lo que lo hace especialmente adecuado para áreas disputadas o con GPS denegado. Así, Virtus es capaz de localizar, identificar y atacar objetivos de forma autónoma y con efectividad dentro de un radio de 100 kilómetros, además de realizar misiones de reconocimiento.

Virtus, designado por la compañía como un dispositivo One Way Effector (Efector Unidireccional)-VTOL (OWE-V), puede ser desplegado en menos de 5 minutos y regresar automáticamente a la base para aterrizar si no se identifica un objetivo.

Un dron suicida completamente europeo

Virtus en las instalaciones de Stark. Stark.

'Creado teniendo en cuenta las realidades del campo de batalla moderno, nuestro objetivo es sencillo: ofrecer capacidades de vanguardia, desarrolladas y probadas en Europa, para defender Europa. El principal sistema eléctrico VTOL de munición merodeadora. Preciso, adaptable y resiliente por diseño, Virtus marca el camino de lo que está por venir', ha señalado la compañía en una publicación en LinkedIn.

El programa Virtus se basa completamente en componentes europeos y Stark afirma que sus instalaciones de producción en Alemania están totalmente automatizadas y diseñadas para la fabricación en grandes cantidades. La empresa asegura cumplir con los estándares de adquisición de la OTAN para cadenas de suministro seguras, lo que lo convierte en una opción idónea para sus fuerzas armadas.

Inteligencia artificial avanzada

El arma está equipada con múltiples sistemas de inteligencia artificial que reducen la carga de trabajo de los operadores. Cuenta con sensores en tiempo real, reconocimiento de objetos mediante IA y navegación autónoma que mejoran la precisión operativa y permiten una respuesta casi instantánea ante amenazas.

El dron se gestiona a través de Minerva, el software de comando y control patentado de Stark que permite a un solo operador coordinar y desplegar varios drones simultáneamente. Este enfoque de control distribuido facilita los despliegues de enjambres y permite misiones coordinadas como ataques de saturación o reconocimiento distribuido.

'Virtus representa un avance tecnológico significativo, con integración de hardware y software diseñada desde el principio para las demandas de la guerra moderna', señala Stark en un comunicado.

Facilidad de manejo

Virtus. Stark.

Según la empresa, Virtus responde en tiempo real a los cambios ambientales y evade incluso amenazas sofisticadas de guerra electrónica. El dron puede ser manejado con seguridad y operado eficazmente tras un entrenamiento mínimo. Su capacidad VTOL permite su lanzamiento desde una amplia variedad de entornos y su reutilización cuando no se detectan objetivos.

Puede transportar cargas útiles de hasta 5 kg, con configuraciones para funciones antipersona, antiblindaje o de guerra electrónica. Su propulsión es eléctrica, con una batería que permite hasta 60 minutos de operación.

Con el Virtus, Stark busca competir directamente con otros desarrolladores europeos de municiones merodeadoras, especialmente Helsing, cuyo HX-2 ya está en servicio con las fuerzas ucranianas.

El HX-2 también dispone de capacidades de ataque autónomo, resistencia a las contramedidas electrónicas, propulsión eléctrica y una interfaz de control basada en el software propietario Altra de Helsing. Según Army Recognition, la competencia entre Stark y Helsing subraya la creciente importancia estratégica de los sistemas de drones inteligentes.