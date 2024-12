'El Señor', el nuevo dron kamikaze de largo alcance que Ucrania estaría usando contra Rusia.

Rusia asegura que Ucrania está atacando sus posiciones con un nuevo tipo de dron kamikaze que no se había visto hasta ahora en la guerra iniciada por Moscú. Medios rusos han publicado imágenes con los restos de un dron que supuestamente sería el modelo Lord, 'Señor' en español, de la compañía suiza Destinus. Según el medio ucraniano Defence Blog, que no confirma que los restos correspondan a un Lord, se trataría de un modelo desarrollado especialmente para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Este dron kamikaze es de gran tamaño y largo alcance. Su rango puede alcanzar entre 750 y más de 2.000 kilómetros, dependiendo de la versión, lo que lo convierte en uno de los drones de mayor alcance de Ucrania. Tiene capacidad para desempeñar diversos roles operativos y puede transportar ojivas de hasta 25 kilogramos.

Ukraine uses the “Lord” kamikaze UAV from the Swiss company Destinus.

The “Lord” carries 22-25kg warheads, including this interesting 50cm by 20cm cylinder.

It contains 7 separate pipes inside, and from the signs of great heat appears to be a liquid filled incendiary device.

