Vlogger, la distópica IA de Google que da repelús

Si ya nos hemos habituado a la opción de crear imágenes a partir de texto y en breve tendremos disponible usar palabras para hacer lo mismo con vídeos, ahora llega la opción intermedia: usar una imagen para crear un vídeo. Y que en este se pueda escuchar al protagonista. Se trata de Vlogger, la última tecnología de Google.

Los científicos del gigante de los buscadores han desarrollado un nuevo modelo de inteligencia artificial que puede transformar una única imagen fija de una persona en un avatar que habla y se mueve. Los resultados son tan sorprendentes como distópicos.

Google just revealed VLOGGER, and it can create almost realistic talking + moving videos from JUST ONE PHOTO.



