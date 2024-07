Vuelo histórico de bombarderos nucleares: el más antiguo, B-29 Superfortress, junto al más moderno, B-2 Spirit.

Dos históricos bombarderos nucleares de EE. UU., cuyos primeros vuelos están separados por casi medio siglo, surcaron juntos los cielos de Missouri el pasado fin de semana. Se trata del bombardero sigiloso B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de EE. UU. y el B-29 Doc, uno de los dos únicos ejemplares del bombardero B-29 Superfortress de la Segunda Guerra Mundial que aún vuelan, y ha sido la primera vez que estas legendarias aeronaves han volado juntas en formación.

La exhibición fue una sorpresa para los asistentes. El B-29 había sido listado solo como participante estático en el Wings Over Whiteman Air Show realizado en la Base Aérea Whiteman. El 509º Ala de Bombarderos, que operó en sus inicios el B-29 y actualmente el B-2, ha declarado al medio militar The Warzone que la formación 'voló principalmente debido a la oportunidad de tener ambas aeronaves disponibles'.

B-29 in formation with the B-2 Spirit Bomber. 🇺🇸 #aviationdaily#aviation#planespottingpic.twitter.com/bKhZxnsk4H