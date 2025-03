WhatsApp dejará de funcionar en este modelo de iPhone a mediados de 2025

El mundo de la tecnología avanza a un ritmo acelerado, con nuevos dispositivos que salen al mercado cada año y aplicaciones que constantemente actualizan sus requisitos para garantizar su rendimiento. Esto ha generado dos tipos de usuarios: aquellos que buscan renovar su smartphone tan pronto como sale un modelo mejor, y aquellos que prefieren aprovechar al máximo la vida útil de su dispositivo. En este contexto, el próximo fin de soporte de WhatsApp para los iPhone 5, 5s, 6 y 6 Plus en mayo de 2025 plantea un dilema para quienes aún cuentan con estos modelos.

Los iPhone son conocidos por su longevidad en comparación con otros muchos dispositivos Android. Sin embargo, aunque tu móvil este en perfecto estado, Apple ofrece actualizaciones de software, que dejan atrás modelos antiguos y causando que pierdan funcionalidades. Cabe aclarar que esto sucede mucho tiempo después de su lanzamiento y se justifica en que, con el paso del tiempo, las limitaciones del hardware hacen que algunas aplicaciones dejen de ser compatibles, como ocurrirá con WhatsApp a mediados de 2025 en ciertos modelos.

¿Cuándo dejará de funcionar WhatsApp en el iPhone 5s?

Los iPhone 5s, 6 y 6 Plus fueron lanzados entre 2013 y 2014, lo que significa que llevan más de una década en el mercado. Aunque algunos usuarios siguen usándolos sin problemas para llamadas, mensajes y navegación básica, el hecho de que no puedan actualizarse más allá de iOS 15.1 les impide acceder a las versiones más recientes de muchas aplicaciones. De hecho, WhatsApp es solo un ejemplo de las plataformas que eventualmente dejan de funcionar en dispositivos antiguos debido a la falta de soporte técnico.

No obstante, lo cierto es que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, por lo que perder su compatibilidad en estos dispositivos es un golpe significativo para sus usuarios. La última versión beta de la aplicación, iOS 25.1.10.72, ya no es compatible con los modelos de iPhone mencionados, lo que indica que en mayo de 2025 dejarán de recibir soporte oficial.

Pero ¿qué implica esto? La respuesta es sencilla, si bien quienes sigan usando WhatsApp en un iPhone 5s, 6 o 6 Plus podrán continuar utilizando la versión que ya tienen instalada, no podrán actualizar la app. Esto, con el tiempo, podría impedirles acceder a nuevas funciones o generar problemas de compatibilidad con contactos que usen versiones más recientes. Además, al no recibir actualizaciones de seguridad, estos dispositivos estarán más expuestos a vulnerabilidades y riesgos de privacidad.

Opciones para quienes aún usan estos iPhone

Si bien algunos usuarios intentarán seguir utilizando WhatsApp en sus dispositivos antiguos recurriendo a versiones previas de la aplicación, esta no es una solución sostenible a largo plazo. Tarde o temprano, el uso de una versión desactualizada podría dejar de ser viable, por lo que la mejor alternativa es migrar a un dispositivo más moderno.

Para quienes deseen seguir en el ecosistema de Apple, modelos como el iPhone 7 o iPhone 8 aún son compatibles y pueden encontrarse a precios accesibles en el mercado de segunda mano. Sin embargo, dado que estos dispositivos también tienen varios años, lo ideal sería optar por un iPhone más reciente que garantice compatibilidad con WhatsApp y otras aplicaciones durante más tiempo.

Aquellos que consideren cambiarse a Android encontrarán una amplia gama de opciones a distintos precios, con dispositivos modernos que ofrecen soporte actualizado para WhatsApp y otras aplicaciones esenciales.