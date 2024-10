WhatsApp elimina el clásico 'escribiendo' de los chats: así será el nuevo indicador.

Nada es para siempre y menos en WhatsApp. La aplicación de mensajería más usada del mundo lleva con nosotros 15 años y en ese tiempo ha llevado a cabo muchos, muchos cambios. Y ahora llega uno nuevo que cambia una de las funcionalidades a las que más acostumbrados estamos: el indicativo de que un contacto está escribiendo un mensaje, tanto en grupos como en los chats entre dos.

Según informa WABetainfo, la versión beta de WhatsApp para Android con número 2.24.21.18, ya disponible en Google Play Store para los usuarios apuntados a la beta, elimina el clásico mensaje de 'escribiendo' que aparece bajo el nombre del grupo o el contacto con el que se está hablando. En su lugar, esta información se cambia de lugar y de forma para incluirse dentro del propio chat como una burbuja de texto. No se indicará la acción con palabras, sino que aparecerá una animación de tres puntos que indica que un contacto lo está haciendo. Al estilo de, por ejemplo, Skype.

Este cambio se ve reforzado por algo que ya se había visto anteriormente en la beta para Android 2.23.12.7, y es la introducción de la imagen de perfil en los mensajes de los chats grupales. Para poder identificar con mayor facilidad quién está escribiendo en cada momento, su imagen se mostrará junto a cada mensaje que se haya escrito. En el caso de usuarios que no tengan ninguna, aparecerá un icono predeterminado pero con características particulares para diferenciarse de otros también sin imagen, como un color específico.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.21.18: what's new?



WhatsApp is rolling out a redesigned typing indicator feature for individual and group chats, and it's available to some beta testers!

Some users can get this feature by installing the previous update.https://t.co/K4prb1JiiLpic.twitter.com/akmTNUhO78