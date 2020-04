Joaquín Sabina reaparecerá en televisión en “Lo de Évole"

Hace dos meses Joaquín Sabina sufrió una grave caída durante un concierto. El cantante estuvo en el hospital un tiempo, recibiendo ánimos de todos sus compañeros y seguidores, hasta que le dieron el alta y ahora permanece confinado en su casa de Madrid. Ahora, Jordi Évole ha conseguido hablar con el artista para conocer su estado y cómo vivió dicha experiencia, así como para hablar sobre la situación actual del coronavirus. Este domingo en laSexta, a partir de las 22:15 horas, Évole entrevistará en exclusiva a Sabina, quien explicará los pormenores del accidente, sus secuelas, sus planes de futuro a nivel musical y reflexionará sobre los efectos de la pandemia.

En el programa, que también se puede seguir en todo el mundo a través de Atresplayer Premium y el lunes en Antena 3 Internacional, también contará con una entrevista al periodista Roberto Saviano desde Nueva York, donde vive protegido por la policía desde que hace 15 años la mafia italiana le condenó a muerte tras publicar “Gomorra”. En la entrevista, Saviano explicará a Évole cómo las mafias aprovechan momentos de crisis como este para extender su poder.

Asimismo, el impacto económico de la crisis por el Covid-19 también tendrá un hueco en “Lo de Évole”: el presentador hablará con el economista Antón Costas, que explicará por qué reivindica que una sociedad democrática como la española debería implantar inmediatamente una renta básica de ciudadanía para paliar los efectos inmediatos de la paralización del país.

Las entrevistas de la próxima entrega de “Lo de Évole” -desde casa y a través de videollamadas, como ha hecho desde que comenzó la cuarentena- no solo serán a personas célebres, sino que, como es habitual, Évole también hablará con personajes anónimos como los migrantes que recogen la fresa de Huelva, quienes viven en asentamientos donde no se puede mantener una distancia mínima de seguridad y donde no hay agua corriente para mantener las recomendaciones sanitarias sobre higiene. O con Vicky, empresaria que lleva productos de primera necesidad a los pueblos menos habitados de Soria.