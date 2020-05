El pasao miércoles, Willy Bárcenas denunciaba públicamente que había sido vetado de participar en la quinta edición de MasterChef Celebrity. El concurso de cocina ya tiene a sus 16 concursantes y en la terna no figura el líder de Taburete, pese a que, según explicaba él mismo, había realizado las pruebas pertinentes y la productora del programa estaba encantada con él. En su opinión, la negativa de Televisión Española a contar con su presencia se debe únicamente a su nombre y apellidos. “Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos. Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia y muchísimo menos voy a tirar por la borda todos estos años de esfuerzo en los que he conseguido, en la medida de lo posible, ser Guillermo, y nada más”, escribía el lider de Taburete en redes sociales.

Horas después, era la propia productora del espacio, Shine Iberia, la que emitía un comunicado para aclara que la televisión publica nada tiene que ver en el proceso de selección.

Este comunicado ha indignado aún más al cantante que ha decidido hacer público el email que demuestra el veto de la cadena pública. “Tras lo ocurrido con mi publicación de anoche, y la correspondiente respuesta de la productora en la que se comunicaba que yo no estaba en lo cierto y que TVE no tenía nada que ver con la decisión, me veo obligado a enseñar esto públicamente. ¿Quién miente? Yo, no”, ha escrito Bárcenas en el perfil oficial de “Taburete” en Twitter.

¿Quién miente? Yo, no. pic.twitter.com/SmduJf2rEx — TABURETE (@taburete89) May 7, 2020

En el correo hecho público por el cantante, la propia productora admite que no han podido contar con el cantante para participar en la próxima temporada del “talent show” por decisión expresa de RTVE.

La reacciones a esta nueva publicación no se han hecho esperar. El cantante ha recibido numerosas muestras de apoyo de quienes creen que efectivamente ha sido censurado por ser hijo de... mientras otros creen que simplemente se trata de “una rabieta de niño rico”.