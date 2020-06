Los océanos, vitales aunque olvidados

Grifos, vacaciones, puestas de sol, viaje en barco, antídoto para el calor, ducha, higiene, comida, natación, horizonte, misterio, naturaleza. Todos ellos son elementos que existen gracias a los océanos. La Tierra también es conocida por «El Planeta Azul», debido al alto porcentaje que representa el agua en nuestro planeta. Y es que esa mancha azul del globo terráqueo es imprescindible para nuestra supervivencia. Cosa paradójica cuando sabemos que su principal amenaza es el ser humano. Durante las últimas semanas, en las que debido a la crisis del coronavirus la actividad de las personas ha cesado, la naturaleza ha vuelto a brotar. Así lo ha explicado Antonio Ruiz, director general de Discovery en España y Portugal: «En esta crisis, si se puede ver un lado positivo, ese es el de las imágenes de animales volviendo a su entorno natural». Lamenta que este momento de aire que se le ha concedido al plantea haya venido «por una situación tan dramática», pues «el Covid-19 pasará, pero el impacto humano en el planeta perdurará».

A través de estas palabras, Ruiz dio comienzo a la presentación ante la Prensa del especial que Discovery Channel emite el próximo lunes 8 de junio. Es el Día de los Océanos, celebración mundial en el que la cadena pretende hacer homenaje a la naturaleza a través de tres piezas documentales que ponen el foco sobre la contaminación de las cosas, mares y océanos del planeta. Asimismo, analizarán cómo la polución afecta a la vida marina y qué acciones se están llevando a cabo para combatir esta gran amenaza. Por ello, el lunes, a las 21:00 horas, se emitirá «Deep Ocean», a las 23:00 «Piratas Ecológicos: la historia del Capitán Watson» y, por último, «The story of plastic», a partir de las 00:50 horas. Tres títulos que han sido reconocidos por los expertos en biología marina, activistas ambientales y personalidades comprometidas comn la lucha por salvar el planeta. Ejemplo es el de Paul Watson, cofundador de Greenpeace que también intervino en la presentación del especial ante la Prensa.

El capitán Watson, además de cofundador de la ONG ambientalista, es fundador de Sea Shepherd Conservation Society, una organización no gubernamental protectora de focas, delfines, ballenas, tiburones, tortugas y demás animales marinos. Esta asociación la creó cuando dejó Greenpeace, organización con la que tuvo discrepancias al ser considerado un radical e, incluso, un «ecoterrorista», debido a sus métodos de actuación. «No soy un “ecoterrorista”, aunque sí soy conservador», afirma Watson, «en 42 años no he causado nunca ningún daño a ninguna persona ni al medio ambiente». Con esto, compartió su perspectiva acerca de la valoración que hay hoy día ante el cuidado de los océanos. «Nunca pensamos lo suficiente en el mar, no lo tenemos presente, nos olvidamos de él», continuó, «las cosas que en el ámbito terrestre no serían aceptables, en el mar sí lo son, incluso se permiten, como es el caso de la pesca no reglamentada que tiene lugar en todos los mares». España es el tercer país, después de China y Japón, que realiza pesca ilegal. «Hemos intervenido muchos barcos españoles», explicó Watson, puntualizando que «una de nuestras operaciones más conocidas fue una persecución de 110 días de “El Trueno”, una embarcación procedente de Galicia». «El dueño del propio barco lo hundió para ocultar las pruebas, aunque más tarde fue imputado y una indemnización de 7 millones de euros», denunció el capitán, quien no dudó en aprovechar su contacto con la Prensa española para lanzar un mensaje a la actividad pesquera de Galicia: «Vamos a acabar con todas vuestras operaciones ilegales, para que lo sepan».

Pasión, valor e imaginación

«Si el océano muere, nosotros también morimos», explicó Watson sin dudar un solo segundo. «Es una cuestión de supervivencia, debemos olvidarnos del dinero y pensar en una cuestión ecológica», denunció, así como agradeció que «gracias a las redes sociales existe una mayor concienciación sobre estos temas, aunque nos faltan más editores, porque hay muchas tonterías circulando por internet». Asimismo, lanzó un mensaje tan complicado como esperanzador: «Cuando nos encontramos con situaciones imposibles, buscamos soluciones imposibles que, para conseguirlas, solo se necesita pasión, valor e imaginación». Y desarrolló su idea: «Si nos remontamos a 1972, antes de cuando Nelson Mandela llegó al poder, la idea de que lo consiguiera era imposible o impensable, pero lo hizo; ese es el objetivo, inspirar esa idea de que es posible encontrar soluciones imposibles para problemas imposibles». Sin embargo, esta lucha no solo parte de la concienciación, sino que se extrapola al competitivo y egoísta ámbito empresarial. Watson puso el ejemplo del atún rojo: «Mitshubishi tiene suficiente atún almacenado para abastecer 10 o 15 años, pero no deja de pescar porque, mientras siga reduciéndose la población de estos peces, el valor de sus productos aumentará». Ante esto, «si esta especie se extingue, su valor se volverá incalculable» y, por ello, las empresas buscarán «un beneficio sin tener en cuenta lo que puede suponer para el planeta la extinción de una especie». Ante esto, Watson recomendó que lo más importante es «no comer pescado, algo que puede parecer complicado, pero no hay suficiente en el mundo para alimentar a 8 mil millones de personas».

Activismo por vocación

«Comencé a dedicarme a esto con 10 años: vivía en una ciudad pesquera, en el este de Canadá y hubo un verano que lo pasé nadando con una familia de castores», recuerda Paul Watson. Sin embargo, al año siguiente «estaban todos muertos, los cazadores los habían capturado». Fue ahí cuando empezó a eliminar las trampas y a luchar por el cuidado del medioambiente y sus especies.