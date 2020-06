«Improvisando» carcajadas en Antena 3

Por si el ritmo frenético e intrigante del recién estrenado «Pasapalabra» en Antena 3 fuera poco, ahora la cadena de Atresmedia apunta más alto –si cabe– y estrena hoy «Improvisando», programa que aterriza en «prime time» con Arturo Valls como maestro de ceremonias. Así anunció Antena 3 este nuevo proyecto: «de improviso». Sin previo calentamiento, la cadena dio detalles del que promete ser uno de los grandes programas de entretenimiento de su parrilla, junto con el presentado por Roberto Leal, u otros como «La ruleta de la suerte», «¡Ahora caigo!» o «¡Boom!».

La premisa del formato, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia, se fundamenta en que los invitados –famosos y personajes conocidos por el espectador– tendrán que demostrar cuánto sentido del humor tienen sin saber muy bien qué va a ocurrir durante la noche. Es decir, Valls y los participantes pondrán a prueba su rapidez e ingenio a través de juegos de improvisación, articulados dentro de un escenario giratorio en el que no sabrán a exactamente a qué se enfrentan. Además, contarán con la gran participación del público que esté presente en el estudio.

Todo ocurrirá en un plató que evocará a un teatro, frente a un público real y con una banda de músicos en vivo, según aseguran desde Atresmedia. El escenario giratorio incluirá diferentes decorados que irán rotando cuando se pulse un botón. De esta manera, el resultado es una sorpresa para todos: ni el presentadaor ni los invitados de cada programa sabrán a que reto o contexto cómico se van a enfrentar. Una improvisación en toda regla aunque, eso sí, deberán seguir las instrucciones que les marque el público.

«Se te va la olla», y más

Hoy «Improvisando» da el pistoletazo de salida con invitados que divertirán al público sin descanso: los cantantes El Sevilla y Toñi Salazar, así como el presentador Iñaki López. Además, para pasar una noche redonda, también asistirán los jugadores Anabel Alonso, Secun de la Rosa y Carlos Latre. Por una parte, El Sevilla, cantante de Mojinos Escozíos, intentará en la entrega de hoy que a Edu Soto no se le queme el trasero en «Se te va la olla». Además, será cortejado en un romántico crucero por tres pretendientes de lo más absurdos: Latre, Soto y Valls, en «Finder sorpresa». Pero esto no quedará ahí, pues El Sevilla deberá adivinar quiénes son o, de lo contrario, se enfrentará al castigo más temido y gracioso del programa: «¡La ruleta de la muerte!». Por su parte, el periodista Iñaki López tendrá que cambiar su tertulia política por «La Idioteca», prueba en la que se convierte en un bibliotecario algo perdido y que, sabiendo solo una vocal, tendrá que dar con un libro específico. Asimismo, la de Azúcar Moreno, Toñi Salazar, nos mostrará su lado más divertido en «Tu cuerpo me suena», adivinando canciones escenificadas por Alonso y De la Rosa. ¿Preparado para llorar de la risa?