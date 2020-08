Roberto Leal anuncia que tiene coronavirus

“A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien, tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis, “Pasapalabra” sigue adelante “on fire”. Así ha anunciado Roberto Leal en su cuenta oficial de Twitter que tiene coronavirus.

El propio presentador también ha sido el encargado de anunciar que le sustituirá durante varios días Manel Fuentes (”Tu cara me suena”). “Mi compañero Manel Fuentes será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel! Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación Fuerza”.