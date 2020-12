Ana Obregón, ¿comentarista política de TVE?

El año 2020 no ha sido especialmente feliz para Ana Obregón. La muerte de su hijo Álex dejó un gran vacío en su vida como ella misma ha reconocido. Ahora, y transcurridos unos meses, las perspectivas profesionales parece que van apareciendo sobre Ana Obregón según adelanta la publicación “20 minutos”.

Y es que según el digital, sobre la mesa de trabajo de Ana Obregón ya no sólo está su participación tan esperada en las campanadas de Fin de Año en TVE junto a Anne Igartiburu, si no que podría haber dos proyectos bien distintos esperando a que ella de el ok. Según “20 minutos” el presentador Ramón García sería uno de los más activos para que Obregón intente realizar trabajos en televisión como ayuda y terapia para su pronta recuperación. Según adelantan hay dos ofertas para Ana Obregón, una de ellas sería como comentarista política y social en un programa de la cadena pública y un papel protagonista en una obra de teatro.

Puede que durante estos meses veamos a la presentadora y actriz ir dejándose ver en algún programa para volver definitivamente al terreno profesional tras este año fatídico.