¿Con quién se va a tomar las uvas en televisión?

Otros años se han hecho esperar más, pero este 2020 es extraño para todos y para todo, incluidas las Campanadas. Así desde hace semanas, las cadenas iban dando pistas o confirmando las parejas que iban a ponerse delante de las cámaras y acompañarnos comiendo las 12 uvas. Eso sí, para verlas desde casa debido a las restricciones en la Puerta del Sol por la pandemia.

ANTENA 3: Alberto Chicote y Cristina Pedroche

Dos de los rostros más conocidos de Atresmedia fueron soltando pequeñas pistas en sus redes sociales. El cocinero Alberto Chicote y la presentadora Cristina Pedroche repetirán por quinto año consecutivo como presentadores de las Campanadas de Fin de Año en Antena 3. La participación de la mujer de Dabiz Muñoz se supo hace un par de semanas cuando planteó las dudas sobre su vestido. Ahora el anfitrión de “pesadilla en la cocina” ha utilizado las redes sociales para confirmar el dúo.

Si bien Cristina Pedroche adelantó a finales de octubre que volvería a presentar las Campanadas de Fin de Año en los canales de Atresmedia por séptimo año a través de los stories de su cuenta de Instagram y mostrando la famosa “armadura” dorada que vistió en 2019.

“¿Y con esto qué hacemos? Qué cosa más bonita. ¿Qué hacemos este año? Madre mía. Tengo muchas dudas, no sé que hacer”, explicaba dando cuenta de sus dudas para este año. Después, fue sido el cocinero Alberto Chicote el que a través de su cuenta de Twitter declaró sentirse “feliz” por repetir como pareja de la presentadora. “Como siempre, FELIZ. Es un momento mágico el que llevamos compartiendo @CristiPedroche y yo con cada vez más de vosotros. Como serán las #Campanadas2020?”

Los seguidores de Chicote no han parado de sugerirle en redes sociales que este año innove y salga en pijama, mientras que otros insisten en que lo haga con algún traje de su saga fetiche, “Star Wars”, por ejemplo de caballero Jedi, para transmitir “calma y esperanza” en un año tan difícil por culpa de la pandemia.

TVE: Anne Igartiburu y Ana Obregón

Las campanadas de este año en RTVE tendrán, por primera vez, dos voces de mujer: las de la pareja formada por Ana Obregón y Anne Igartiburu. Estas dos profesionales acompañarán a los espectadores en el cambio de año y darán la bienvenida a 2021 con sus mejores deseos.

Ana Obregón despedirá 2020, un año que ha sido horrible para ella ya que falleció su único hijo. Vuelve a RTVE, cadena a la que ha estado vinculada durante décadas en series y programas como ‘Ana y los 7’, ‘A las once en casa’, ‘Hostal Royal Manzanares’, ‘Anillos de Oro’ o ‘¿Qué apostamos?’, entre otros muchos. Estará en la cita más relevante del año que ya ha vivido en tres ocasiones anteriores en La 1 (1994 con Joaquín Prat, y 1995 y 2004 junto a Ramón García). “Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor”, aseguró Ana Obregón.

Junto a ella, Anne Igartiburu, presentadora de ‘Corazón’, que sumará 16 años consecutivos al frente de las Campanadas de RTVE desde la Puerta del Sol. “Empezar este año juntos en TVE toma un sentido muy especial. No somos los mismos ni damos las cosas tan por sentado. Brindaremos por lo aprendido y recordaremos a los que se nos fueron. Aunaremos la emoción para tomar fuerzas sabiendo que juntos todo es más llevadero. Y que ayudar, nos ayuda también a nosotros. En ese balcón estaremos todos, toda la familia de TVE con los espectadores”, apuntó Anne Igartiburu, para quien “vivirlo junto a Ana García Obregón es aún más emocionante. Es algo que siempre soñé, ella dará mucha fuerza a tantas y tantas familias que se identifican con su valentía. Estas campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos”, añadió.

La cantante Ana Guerra será la encargada de dar las campanadas en RTVE desde Canarias. Un hecho histórico y que sin duda marcará su carrera profesional, ya que como bien sabemos, presentar las campanadas es uno de los acontecimientos más importantes en la vida de los rostros conocidos de nuestro país.

TELECINCO/CUATRO: Sandra Barneda y Christian Gálvez

Sandra Barneda y Christian Gálvez conducirán desde Gran Canaria unas dobles Campanadas de Fin de Año 2020 en Mediaset España MEDIASET ESPAÑA 27/11/2020

Sandra Barneda y Christian Gálvez serán los encargados de conducir el especial “Campanadas de Fin de año” de Mediaset España desde Gran Canaria, con una doble emisión despidiendo el año tanto en horario peninsular como en insular, ha confirmado este viernes Mediaset. Gran Canaria es el escenario elegido por Mediaset España para recibir el 2021 con una pareja de presentadores, Sandra Barneda y Christian Gálvez, que dará las campanadas tanto en horario peninsular como en el de las Islas Canarias de manera simultánea en todos los canales del grupo, excepto en Boing, ha anunciado la cadena.

La producción se llevará a cabo en colaboración con Fénix Media Audiovisual, la última productora de contenidos integrada este año en Mediterráneo Mediaset España Group, liderada por el propio Gálvez.

LASEXTA: Ikañi López y Cristina Pardo

A la izda., Cristina Pedroche y Alberto Chicote (Antena 3), a la dcha., Cristina Pardo e Iñaki López (laSexta)

laSexta ha vuelto a esoger a la pareja formada por Cristina Pardo (”Liarla Pardo”) e Iñaki López (”laSexta Noche”) repetirán cometido por cuarto año consecutivo.

“Va a ser en familia. Mi querida Cristina Pardo y yo estamos especializados en Campanadas íntimas. Nada de shares masivos en estos tiempos de Covid, que juntar mucha gente no es seguro”, confirmó López en su Twitter. Pardo respondió a su compañero explicándole que “ojo, que éste ha sido un año de mierda y hay cierta unanimidad en la necesidad de decirle adiós”.