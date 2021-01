La aclamada «Small Axe» llega a España

Es difícil de catalogar y de hecho cuesta hablar de miniserie cuando en realidad se trata de cinco largometrajes que, algunos, pasan de las dos horas de duración. No pesan. El ritmo y la cadencia del relato en este estreno de Steve MacQueen en su primer proyecto para televisión trasciende por su calidad. Es el aclamado director de películas tan reconocidas como «Hunger», «Shame», oscarizados con «12 años de esclavitud» o «Widows» y está a la altura en este proyectazo que coescribe con Alastair Siddons.

Toda la serie está inspirada en las vivencias y sucesos reales sufridos por la comunidad negra de Londres entre 1969 y 1982 y su nombre hace referencia a la frase «If you are the big tree, we are the small axe», popularizada por Bob Marley en su canción «Small Axe». El propio MacQueern afirmó sobre este nuevo trabajo que: «Hemos perdido muchas cosas en los últimos seis meses de nuestras vidas. Llega un momento en el que debemos pararnos y pensar. Ojalá George Floyd estuviera aquí hoy. Preferiría que él estuviera aquí hoy. Pero lo único que puedo decir es que no murió en vano y que estas películas, Small Axe, son parte de la narrativa de ser una».

El reparto

A lo largo de los capítulos veremos rostros conocidos como los de Letitia Wright (Black Panther, Vengadores: Infinity War); Shaun Parkes (Lost In Space, Cazadores de leyendas); Malachi Kirby (Toque de queda, Devils) y Rochenda Sandall (Criminal: Reino Unido). La serie se presentó en la Sección Oficial del Festival de Cannes y ya ha recibido grandes críticas apareciendo en algunas listas entre las mejores del año, como en la de «The Guardian».

Será mañana cuando la serie aterrice en España y lo hará en la plataforma de Movistar+ con una entrega semanal. El primer episodio se llama «Mangrove» y recrea la llamada «Marcha de los Manglares» de 1970 y el posterior juicio al que fueron sometidos nueve activistas, arrestados injustamente tras protestar junto a cientos de manifestantes contra la violencia ejercida por la policía metropolitana sobre la comunidad negra en Notting Hill. Entre los juzgados estaban Altheia Jones-LeCointe, del movimiento de las Panteras Negras británicas, Darcus Howe y Frank Crichlow, dueño del icónico restaurante The Mangrove, donde se originó la represión policial y el foco de las protestas. El estreno coincide con el 50º aniversario de la marcha.

«Lovers Rock»,

Una semana después, se visionará «Lovers Rock», que relata la historia ficticia de amor entre dos jóvenes en una fiesta de ‘blues’ en 1980. Una oda al género del ‘reggae’ romántico, el llamado «lovers rock», que sólo sonaba en las casas donde la juventud negra organizaba sus fiestas cuando no eran bienvenidos en las discotecas y clubes nocturnos segregados.

«Rojo, blanco y azul»

Para la tercera entrega está previsto «Rojo, blanco y azul», que trata sobre Leroy Logan, un joven científico forense que aspira a algo más que limitarse a su solitario trabajo de laboratorio. Cuando es testigo de cómo su padre es asaltado por dos policías, Leroy se reencuentra con una vocación que arrastra desde la infancia: convertirse en policía. Una ambición nacida del iluso deseo de cambiar las actitudes racistas de las autoridades desde dentro.

«Alex Wheatle»

La cuarta cinta se centra en la vida de «Alex Wheatle», el premiado escritor que interpreta Sheyi Cole, desde sus años de adolescencia hasta sus primeros años como adulto. Habiendo pasado su infancia en un centro institucional para blancos, sin el amor y el cariño de una familia, Alex encuentra en Brixton por primera vez no sólo un sentimiento de comunidad, también su propia identidad y la oportunidad de dar rienda suelta a su pasión por la música. Cuando es arrestado durante el levantamiento de Brixton de 1981, Alex se enfrenta a su pasado y vislumbra un camino de reparación.

«Educación»

El fin de fiesta llegará el 4 de febrero, y ya después bajo demanda, con «Educación» y la vida de Kingsley, un adolescente de 12 años con una insaciable fascinación por los astronautas y los cohetes espaciales. Cuando es sacado de clase y llamado al despacho del director por su mal comportamiento, descubre que van a enviarlo a una escuela para «necesidades especiales». Sus padres, sumergidos en sus respectivos trabajos para salir adelante, no son del todo conscientes de las políticas de segregación que están evitando que muchos niños disfruten de la educación que merecen. Hasta que un grupo de mujeres deciden tomarse el asunto en serio.

Un estreno que ya se ha posicionado en Estados Unidos como indispensable.

Dignidad humana, tratados de justicia

Es la primera vez que el director británico se embarca en un proyecto de este calado, en una serie de cinco películas. Vuelve a ser un reclamo de los derechos universales del hombre, en este caso de los negros. Centrándose en el Londres entre los años 1960 y 1982. No es la primera vez que MacQueen aborda el tema del racismo y lo hace con absoluta brillantez. Ya lo logró en la obra maestra «12 años de esclavitud» que vio la luz en el año 2013 y que bien le valió alzarse con un codiciado Oscar. Ya entonces tuvo como propósito hablar de la dignidad humana y del respeto entre las personas. Pero va más allá, sus películas, como ya lo fuera la oscarizada, dan un pasó más hasta convertirse en auténticos tratados de justicia.