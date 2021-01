«3 Caminos», la versión mexicana y dramática de Álex González en una serie internacional

Todo llega y por fin la aventura de «3 Caminos» se estrena hoy. Una apuesta con un elenco internacional y con el Camino de Santiago como eje de muchas vidas. Vidas que se encuentran, separan, rompen, descubren, reinventan a lo largo de los años en las tres rutas por el mítico Camino de Santiago que emprende un grupo de cinco improvisados amigos. Y lo hacen por primera vez en el año 2000, volverán en 2006 hasta que cierran el círculo mágico en 2021. Convirtiéndose, de manera fortuita, porque el proyecto comenzó antes de la pandemia, en los ojos del corazón al Camino, que ahora permanece cerrado.

Álex González, Verónica Echegui, Cecilia Suárez, Andrea Bosca, Anna Schmirgk y Alberto Joo se encuentran entre el reparto principal, que no dejan indiferente. Encontraremos a un Álex González con el reto de ser mexicano, y otros muchos que no desvelaremos por aquello del spoiler y mantener las sorpresas a salvo: «Roberto tiene motivos personales para hacer el camino. Lleva una culpa que tiene que expiar, lo que no sabe es que se va a encontrar a cuatro personas maravillosas. Ha sido un reto increíble poder hacer un personaje que no había hecho todavía. Lo normal es que te den los que saben que puedes hacer», nos cuenta. Así como los desafíos que tuvo que asumir para hacerse con ese delicioso acento de México. «Nunca le di importancia, porque en principio se me dan bien los acentos, hasta que se acercó la hora de rodar. No hacía más que ver vídeos, podcast... Una semana antes, Tito, el director, me dijo amablemente que igual podíamos hacer que Roberto, mi personaje, tenía padres españoles y así justificábamos... (se ríe). Dos días antes de comenzar ya me salía con más naturalidad, pero tuve antes que convencer al equipo y hacerlo creíble», recuerda González.

Asiático

«Raquel y Yoong se encuentran en el camino. Mi personaje es una mujer entusiasta, divertida y con ganas de comerse el mundo. Está a punto de casarse y hace el camino porque se lo prometió a su abuela y, de alguna manera, también huye de ese compromiso», nos cuenta Verónica Echegui, que cuenta con un papel muy potente en la serie.

Como lo es el de Alberto Joo Lee, «mi personaje conecta con Raquel a través de la música y encuentran en el Camino la magia y la espiritualidad. Tienen una relación súper bonita y recomiendo ver la serie para saber qué pasa con nosotros». Alberto no perdió la ocasión para agradecer «haber podido hacer un personaje más allá de ser asiático, que es lo habitual, y que le pasan infinitas cosas».

Luca, en el centro emocional

Luca es pura magia a lo largo de «3 Caminos». Representación de las debilidades del ser humano, de los altos y los bajos, y con un nexo muy fuerte. Es, en parte, el pegamento de muchas tramas emocionales. He aquí un italiano, que cuando llegó al rodaje, como la alemana Anna Schmirgk, tampoco hablaba castellano. «Este proyecto me ha dado amigos, una nueva casa, un nuevo idioma y una palabra que me es difícil de pronunciar, que es necesitar. Luca tiene una dependencia fuerte y la amistad la cura. Los actores cuentan una metáfora de lo que hemos vivido nosotros en el rodaje. Lo hemos hecho durante una pandemia mundial y nos han permitido bailar, hacer bromas... Es algo precioso en este momento que vivimos», argumentó el intérprete.

Escena de la serie "3 Caminos"

Dos papeles tiene Anna Schmirgk, que hace de Lenny y Hana, dos hermanas. «Son muy distintas. Lenny tiene mucha luz y es muy amable y Hana es todo lo contrario, al menos al principio. Tiene que aprender a sacar esa luz interior. Hana hace el Camino, aunque es su hermana quien lo quiere hacer, pero no puede porque está enferma». Y eso lo marca todo.

De México vino Cecilia Suárez: «Es un regalo un proyecto así, porque hacer el Camino tiene que ver con algo personal que es investigar tus raíces y te conecta con el lugar de dónde vienes. De pronto es sorprendente lo que sucede».

Algo en lo que están de acuerdo todos los intérpretes. En esa parte que les ha cambiado un poco. «Se han mimetizado actores y personajes», afirma Mamen Quintas, productora ejecutiva de la serie. «Hemos creado una familia, una amistad, no ha sido un proyecto más y no es fácil que tanta gente coincida en la forma de ver la vida», recalca Verónica Echegui.

Presentación en Santiago de Compostela

Dirigida por Norberto López Amado e Iñaki Mercero «3 Caminos» es una serie de Ficción Producciones, junto a Cinemate y Betta Films, que cuenta con 8 capítulos y estará disponible hoy en Amazon Prime Video. Así la presentaron en el mismo corazón del Camino, en Santiago de Compostela donde, además de los actores, estuvieron Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content, de España; Mamen Quintas, productora ejecutiva de la serie; Tito López Amado, el director, y Román Rodríguez, Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, quien no quiso pasar por alto «las maravillas del Camino». El acto, emitido en la versión digital de estos tiempos, contó con el actor Luis Zahera como maestro de ceremonias.

Las Claves

Los actores : La serie cuenta con un elenco internacional con los españoles Álex González y Verónica Echegui, la mexicana Cecilia Suárez, el italiano Andrea Bosca, la alemana Anna Schmirgk y el barcelonés de origen coreano Alberto Joo.

Los encuentros . El grupo de cinco amigos improvisados se ven por primera vez haciendo el Camino de Santiago en el año 2000. Lo volverán a hacer en 2006 y cierran en 2021.