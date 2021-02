Ayer el tema sobre el que giró el programa «la Noche D» fue la felicidad y el dinero. El eterno debate de si el dinero da la felicidad. Entre otras cosas, el actor y presentador del programa reflexionó sobre si antes de la pandemia éramos felices pero no nos dábamos cuenta. Dani Rovira, en su monólogo inicial, llegó a la conclusión de que la felicidad no consiste en que te ocurran buenas cosas, sino en darte cuenta de todas las cosas malas que no te pasan. Así, el cómico recordó un episodio de los meses en los que estuvo luchando contra el cáncer: «Hubo un tiempo en el que mi felicidad consistía en que me volviesen a salir cejas». Recordó de esta forma el valor que tienen las pequeñas cosas, que a veces no apreciamos.

Hasta hace muy poco la felicidad de @DaniRovira era que le volvieran a salir las cejas.



¿Y tú, en qué cosas pequeñas encuentras la felicidad? 😊https://t.co/u0ZoX9Fo4t — RTVE Comunicación (@RTVE_Com) February 3, 2021