Pablo Motos, en pijama en ‘El Hormiguero’: “Estoy francamente jodido”

Por segundo día consecutivo, Pablo Motos no ha presentado ‘El Hormiguero’ a causa del covid-19. El pasado lunes no asistió al programa tras tener un contacto estrecho pero ayer se supo que había dado positivo en una PCR de cadena larga. Nuria Roca está siendo su reemplazo mientras el presentador pasa la enfermedad.

En el programa de ayer, que tuvo como invitada a Susanna Griso, Pablo Motos entró en el programa por videollamada para contar cómo se encontraba: “Estoy perfecto. Bueno, cómo estoy es una pregunta muy difícil. Por un lado, estoy bien y por otro, estoy francamente jodido. Estoy viendo el programa, lo echo todo de menos, es una sensación rarísima estar en casa”, afirmó.

El presentador de ‘El Hormiguero’ explicó que tras hacerse varias pruebas, terminó dando positivo: “Esta mañana me han dicho que era negativo. Lo he comunicado por Instagram y me he puesto a entrenar como un burro. Sigo mi marcha, empiezo a estudiarme la entrevista a Susanna y de repente me llaman y me dicen que el otro PCR que me han hecho, que es el largo, es positivo”, afirmó.

Pablo Motos ha explicado que le han dicho que tiene “una carga viral mínima” y que mañana se hará otra PCR para ver si realmente no tiene nada o si lo está incubando: “En este momento no soy contagioso, pero no saben si en los siguientes días lo seré”.

A esto, ha añadido que la PCR de cadena larga otorga una mayor fiabilidad porque “al darle más ciclos” a la prueba, “amplifica la materia genética del virus”: “Yo estaba 100% de no haber cogido el virus, no hay ninguna situación posible en la que me haya sentido en peligro. En este momento, sigo pensando que soy negativo, pero la jefa del laboratorio que hace las PCR y me dijo ‘algo tienes’”.

De este modo, concluyó afirmando que, a pesar de pensar que es imposible que haya cogido el virus por las precauciones que toma, porque “va de casa al trabajo y del trabajo a casa”, “lo mejor en este momento es protegerte más de lo que te protegías”: “Estoy volviendo al lavado enfermizo de las manos”.

El toque cómico de la intervención de Pablo Motos ocurrió cuando Trancas, una de las hormigas, le preguntó si llevaba pantalones en la videollamada. En ese momento, el presentador se levantó para mostrar el pijama que llevaba puesto: “Es el segundo pijama del día que me pongo”.