Nuria Roca, al borde de las lágrimas en el regreso de Pablo Motos a ‘El Hormiguero’

Pablo Motos volvió a presentar ‘El Hormiguero’ tras 11 días de cuarentena y tres pruebas PCR de distinto tipo que avalan que ha superado el coronavirus. En este tiempo, Nuria Roca ha cogido el timón del programa con más audiencia de Antena 3 y de la televisión en España, una responsabilidad que Motos quiso poner en valor antes de volver a la normalidad.

El presentador se sinceró y contó que, semanas antes de dar positivo, le pidió a su compañera que se encargase de conducir el programa si se contagiaba de Covid-19. “Eso no va a pasar”, contestó Roca, pero finalmente pasó y estuvo “espectacular”, en palabras del propio Motos.

“Has iluminado este plató cada minuto, has hecho que cada noche sea especial y le has dado al programa un toque diferente. Has estado graciosa, rápida, inteligente, humilde... Además, como presentadora, tienes una alegría contagiosa”, le confesó el presentador.

Pero las palabras de agradecimiento no pararon ahí. “Quiero que sepas que te quiero y que eres una de mis personas favoritas”, le dijo Pablo Motos a una Nuria Roca visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas.

Ambos presentadores repasaron lo que sitieron cuando el coronavirus provocó un giro de guion sin precedentes en el programa. Era la primera vez en 15 años que Pablo Motos no iba a presentar ‘El Hormiguero’. “Fue como si te clavaran un machete en el pecho. No he fallado ni una noche. He hecho el programa estando enfermo, con las costillas rotas, recién operado. He enterrado a mi padre y a mi madre y he vuelto esa noche y estaba haciendo el programa con el corazón roto”, comentó Motos.

Por su parte, Nuria Roca no sintió dolor, sino temor. “Creo que entré en pánico, pero de forma inconsciente. Parecía que no pasaba nada, pero no era verdad porque no consigo recordar qué pasaba”. La presentadora explicó que su cabeza ha borrado todo lo que sucedió en el primer programa. “Todo sucedió, todo salió, pero yo recuerdo que cuando estaba nerviosa era al día siguiente”.