Omar se muere, y no tiene miedo

Omar Álvarez no tiene miedo, no pierde la sonrisa. Y tiene motivos. Se enfrentó a uno de esos cánceres que asustan. El de colon. La fama le precede. Fue en 2017 cuando vino la intervención, la quimioterapia y hasta la curación. Así lo contaba con tranquilidad absoluta en la entrevista de Antena 3 con Manu Sánchez. Tenía 29 años. Ahora tiene 33. El año pasado se contagió de Covid-19. No fue lo peor, pero ahí le dijeron que el cáncer había vuelto y esta vez no tenía cura. Le han dado cuatro meses de vida.

Se le nota pausado, tranquilo, parece que el tema de conversación es otro. Impacta. “Para mí es duro también, aunque tenga esta coraza, pero había dos opciones pasar estos cuatro meses, o los que sean, con pena o hacer algo productivo. Y de ahí hacer el podcast de “Omar se muere” para contar cómo es el día a día en clave de comedia, cómo me entretengo, qué cosas son interesantes a partir de este punto y cuáles relativas. Por eso ha tenido tanta repercusión, más de lo que yo me esperaba”, dice.

Y así pasa los días, dice que disfrutando de ellos. “Es terrible y es duro, vivimos en una sociedad en la que la muerte está muy oculta. Todos nos vamos a morir, pero nos olvidamos y lo que hacemos es entretenernos para no pensarlo. Una manera terapeútica de aceptarla es intentar aprovechar el tiempo de verdad”.

Lo va preparando todo, hasta su fiesta de despedida. “Cuando la pandemia haya pasado y se puedan hacer fiestas”.

Y así es Omar. Impactante Omar. Y sus cuatro meses de vida.